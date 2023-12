Recibe Diócesis de Torreón escrituras del Santuario de Cristo Rey

Antes de terminar su gestión como gobernador del Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, hizo entrega de las escrituras del Santuario de Cristo Rey ubicado en la parte alta del Cerro de las Noas, a la Diócesis de Torreón, lo que da formalidad jurídica a lo ya construido desde hace años.

Así lo dio a conocer el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, quien adelantó que eso permitirá pensar en nuevos proyectos de crecimiento, como la construcción de un columbario, con capacidad hasta 10 mil nichos, así como continuar con la obra de la Masada.

(VAYRON INFANTE)

“Se cumplió ese ofrecimiento, unos días antes se concluyó todo el trámite, faltarán algunos detalles pero en su mayor parte está concluido el proceso de escrituración. Mi agradecimiento al gobernador saliente por este regalo, por este proceso de escrituración del Cristo de las Noas”, dijo Barraza Beltrán.

De acuerdo con monseñor, el contar con dicho documento es “poner en regla todo, darle personalidad jurídica a una AC (Asociación Civil)”, pues reconoció que eso impedía dar cumplimiento a ciertos compromisos civiles.

“Para que ahí pueda transparentar todo, tanto los compromisos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el Municipio, con Simas, las cuentas bancarias. Al no tenerlo, no cumplíamos bien nuestros compromisos civiles, ni podíamos tener claridad en las cuestiones económicas porque no lo podíamos manejar a través de cuentas bancarias. Es meter en la formalidad a el lugar que ha carecido de eso desde hace tiempo”, insistió.