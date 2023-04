Rechazan obreros levantar toma de AHMSA

Los trabajadores sindicalizados de las secciones 147 y 288 rechazaron la propuesta de la empresa que les hizo el Director de Relaciones Laborales de AHMSA y subsidiarias, quien les indicó que en el transcurso de 24 horas la empresa les depositaría el saldo pendiente del ahorro, a cambio de permitir el funcionamiento del Alto Horno 5 en AHMSA 2 y el suministro de gas en la coquizadora en la planta 1.

El director de relaciones laborales de AHMSA y subsidiarias indicó que se les depositó la semana número 15, sin el premio de asistencia, aunque continúa pendiente la 16 y está por terminar la 17.

Les dijo a los obreros qué dejar sin funcionar el Horno cinco de AHMSA 2 sería desaparecer la planta, por el daño irreparable al equipo.

Este Alto Horno produce 7 mil toneladas diarias de acero líquido de primera fusión, pero desde el 23 de diciembre está parado.

Explicó a los trabajadores que sin producción no hay ventas, sin ventas no se genera riqueza, y sin ésta no se pueden pagar los salarios a los trabajadores.

Señaló también que él es el director de relaciones laborales, pero no maneja dinero, y lo que a él le informa el área de finanzas es que hasta el miércoles se realizaría el depósito de lo que corresponde al ahorro, una cantidad muy superior a lo que sería el pago de la semana número 16.

Los trabajadores de la planta dos aceptaron dejar funcionando el alto horno cinco pero se mantienen en el plantón, mientras que los obreros de la Sección 147 en AHMSA uno decidieron no permitir el acceso a los camiones que suministran gas a la coquizadora, y continuarán con la toma de las instalaciones de esta parte de la siderúrgica.