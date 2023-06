Docentes descartan participar en Usicamm por vulnerar derechos laborales

Hasta un 50 por ciento de los docentes de la Sección 35 del SNTE en la región Lagunera de Durango han declinado su participación en los procesos de selección para la promoción vertical y horizontal de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) debido a que vulnera los derechos laborales y frena el desarrollo profesional de los docentes.

El secretario general sindical, Arturo Díaz González declaró que la Usicamm es el "talón de Aquiles" del gobierno federal pues pareciera que son más trabas las que se ponen ya que anualmente cambian las reglas de operación.

"Y eso ¿qué ha implicado?, que muchos compañeros nuestros hayan decidido ya no seguir participando en la promoción horizontal y vertical, ¿qué queremos?, que se facilite, que haya elementos que sean alcanzables para nuestros compañeros y que sobre todo les permitan buscar mejores condiciones de vida, laborales y profesionales", añadió.

El líder sindical dijo que pretenden que cada que se logre un ascenso en la promoción, se vea reflejado en la economía del magisterio. La sección, está conformada por alrededor de 22 mil trabajadores de la educación, no todos son docentes.

"Hay una desesperanza por parte de nuestros compañeros porque luego presentan, pasan los exámenes y todos los requisitos, pero luego no hay horas, no hay claves, y bueno ahí se queda gente, tienen muchos años esperando y no les han permitido avanzar ni mucho menos ingresar", indicó.

Díaz González recordó que hay una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y adecuar las reglas de operación.

A nivel nacional, se busca que se considere la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de atender oportunamente las inconformidades de la base trabajadora. La iniciativa se congeló en la Comisión de Educación del Senado.

TRABAJADORES QUEDAN INDEFENSOS

Por su parte, el líder de la Sección 44 del SNTE, Efrén Estrada Reyes señaló la Usicamm es una problemática nacional que está atendiendo el secretario general del CEN, Alfonso Cepeda Salas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya. Dijo que sienten que se están violentando los derechos laborales pues hay ocasiones en que, por cuestiones administrativas, hay trabajadores que quedan indefensos.

"Un ejemplo claro, para un cambio de adscripción de compañeros supervisores, la autoridad educativa dio el nombramiento quince días después a lo que el Usicamm reclama.

Por ejemplo, el nombramiento era el 30 de agosto y la autoridad lo da hasta el 15 de septiembre, por eso es que esos 15 días no se pudieron cambiar, tuvimos que hacer una adecuación a la norma, tuvimos que hacer un acuerdo interno para que los compañeros no quedaran fuera, ese tipo de detalles son complejos, no se lleva la práctica con la norma férrea y dura de Usicamm, tenemos que flexibilizarlos a como de lugar".

Estrada Reyes, indicó que las secciones 35 y 44 son culturas diferentes y que en su caso y debido a que son maestros estatales no tienen otra alternativa "más que echarle un poquito más de ganas para poder subsistir y hacernos llegar más recurso, porque las oportunidades son más limitadas. Entonces si nosotros también le hacemos el feo a Usicamm pues prácticamente nosotros mismos nos estamos limitando en nuestro crecimiento".