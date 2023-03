Rebecca Jones reaparece tras problemas de salud y su aspecto preocupa a sus fanáticos

Este fin de semana Rebecca Jones sorprendió a su publicó al reaparecer tras haber estado varios meses delicada de salud, sin embargo, su aspecto alarmó a muchos de sus fieles fanáticos.

A través de sus redes sociales la actriz publicó varias imágenes de su asistencia a la premier privada de su película Nada que ver, la cual le habían organizado sus compañeros de rodaje. Ahí, Rebecca señaló que ella no había podio asistir al estreno oficial por problemas de salud, pero algunas de sus personas más cercanas organizaron un evento exclusivo para que ella pudiera disfrutar de la proyección.

En las imágenes, la originaria de la Ciudad de México apareció con un atuendo azul largo de satín, mientras que calzaba cómodamente unos tenis blancos, sin embargo, sus fieles seguidores notaron a Jones bastante delgada y un aspecto completamente diferente al que se le había visto anteriormente, causando preocupación entre sus seguidores, quienes se cuestionaron si realmente la actriz se encontraba bien de salud.

Esto provocó que Rebecca utilizara esta misma publicación y asegurara que se encontraba bastante mejor a pesar de su imagen, la cual fue tachada por los usuarios como “desmejorada”:

"Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquier, allá los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana”.

Posteriormente, le pidió a sus seguidores y fanáticos que "no le tuvieran lástima”, ya que era lo menos que deseaba:

"Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico!!!!".