Rebecca de Alba confiesa que en realidad perdió dos bebés de Ricky Martin

Aunque ha señalado en repetidas ocasiones que no le gusta hablar del tema, nuevamente Rebecca de Alba sacó a la luz la relación que tuvo con el cantante Ricky Martin.

El romance de la modelo y el artista fue una de las relaciones de famosos más conocidas, pues estuvieron juntos por varios años, desde mediados de los años 90, hasta que anunciaron su separación en el año 2005.

Cabe señalar que aunque por momentos se han mantenido distantes, la realidad es que existe una buena relación entre ambos; de hecho, hace poco Rebecca acudió al concierto que ofreció el intérprete de Vuelve en la Arena Ciudad de México.

En una reciente entrevista que la también presentadora de televisión ofreció para el canal de YouTube del periodista Albeto Peláez, Rebecca habló sobre la maternidad, pues reveló que no fue un bebé, sino dos los que perdió cuando estaba con Ricky.

"Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja", señaló.

"Por ahí se sabe con Ricky", dijo cuando fue cuestionada sobre a que pareja se refería.

"Fue una gran pareja por mucho timepo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta", concluyó Rebecca de Alba.-

La revista Quién señala que si bien, Rebecca había hablado del tema de perder a un bebé, es hasta ahora que revela que en realidad fueron dos.