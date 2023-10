Reanudan acciones en la Liga de Empleados

Con la inclusión de los dos nuevos equipos de expansión en las sedes de Querétaro y, muy probablemente, Chihuahua, el calendario de la Liga Mexicana de Beisbol deberá crecer, luego de que en los años recientes se ha establecido el rol de 90 juegos, con lo que se ha logrado la paridad de que todos los equipos jueguen contra todos los rivales, al menos una serie durante el rol regular. Aunque falta mucho tiempo para que se cante el “playball” de la próxima campaña, ya han surgido los primeros informes que indican que el calendario 2024 será de 96 juegos y tendrá como fecha de inicio, la primera quincena del mes de abril.

No tiene nada de descabellado el pensar que ambas aseveraciones son verdaderas, pues al tener que jugar cada equipo, cuando menos, seis juegos más (tres contra Querétaro y tres contra Chihuahua), lo normal sería que el calendario se quede en 96 y con el éxito que se ha tenido en años recientes en cuanto a la culminación de la Serie del Rey durante las Fiestas Patrias, también es lo sensato el pensar en iniciar antes con la campaña regular. Eso sí, se debe tener mayor cuidado en el acomodo de los juegos, pues en el calendario 2023 hubo unas pifias terribles, como equipos que se enfrentaban hasta seis veces en un lapso de nueve días, tal y como le pasó al Unión Laguna en giras, cortas, pero giras al fin, ante los Generales de Durango.

El calendario de la temporada 2024 deberá darse a conocer durante el próximo mes de diciembre, en las Reuniones Invernales o bien, en la asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol, no será sino hasta entonces, que tendremos la certeza del número de juegos, así como de las fechas exactas de inicio y final de la campaña regular, por la que ya suspiran muchos aficionados. Parece ser mucho tiempo, el que resta para que tengamos una vez más encendidas las lámparas en el Estadio de la Revolución, pero de verdad que el calendario avanza muy rápido y desde ya, está la cuenta regresiva para la organización lagunera, que, por lo pronto, ya ha comenzado a scoutear en el beisbol invernal, por los peloteros extranjeros que pudieran ser opciones de refuerzos para la siguiente campaña de la LMB.

Hoy, la mentalidad en Unión Laguna es la de un equipo que aspira a lo máximo, que es el campeonato, pues Guillermo Murra hoy afirma que todos los elementos del equipo “son sustituibles”, claro, siempre y cuando sea una sustitución para mejorar, ya que no hay otra opción para la organización, que no sea la de mejorar y la única manera de mejorar lo logrado durante el año pasado, es conquistar el gallardete. Claro que existe una base en la que los directivos están pensando, pero siempre habrá imponderables con los que tendrán que lidiar, como el caso de JJ Muno, quien de manera sorpresiva, anunció días atrás en su cuenta de Instagram, su decisión de retirarse del beisbol competitivo, por lo que desde ya, Francisco Méndez deberá estar buscando la manera de reemplazar al bateador zurdo que podía cubrir diferentes posiciones en el infield y que hizo de inmediato conexión con sus compañeros de equipo.

Mientras esperamos por la llegada de una nueva temporada en la Liga Mexicana, gracias a la pelota es que tenemos numerosas opciones para disfrutar, como las Series de Campeonato en las Grandes Ligas, donde la cosa se ha puesto interesante, aunque sigo pensando que el “Clásico de Otoño” lo jugarán Rangers de Texas y Filis de Filadelfia, aunque, lamentablemente, no hay ningún mexicano en esa ecuación. También ha comenzado la Liga Mexicana del Pacífico y la legión del Unión Laguna ha comenzado a hacer de las suyas, como “El Conejo” Robles, quien ya regaló con los Cañeros de Los Mochis, su primer lance para el recuerdo, en el jardín central, mientras que Alex Flores disparó un Grand Slam con su nuevo equipo, los Caballeros Águilas de Mexicali; vale mucho la pena seguir la temporada invernal en México, así como las de Dominicana y Venezuela, que se pondrán en marcha durante este fin de semana.

Y aquí en La Laguna no es menor el espectáculo o el entretenimiento, pues tenemos la Liga Premier de Beisbol de La Laguna, que ha comenzado de gran manera y como se anticipaba, es un circuito muy parejo y muy divertido, apenas se jugaron dos jornadas y ya no hay equipos invictos. Si tienen oportunidad, no duden en ir a los estadios a disfrutar de los juegos de la Liga Premier, pero si de plano no pueden asistir, síganlos por las transmisiones en Facebook Live, vale mucho la pena. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo [email protected]