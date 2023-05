Realizan Jornadas de Neuroeducación

Ayer sábado se llevaron a cabo las Jornadas de Neuroeducación 2023. Organiza por egresados de la Universidad Iberoamericana Torreón, quienes no descartan la idea de ofrecer en un futuro un congreso internacional.

Zaira Milán, máster en Educación, explicó que se ofrecieron dos conferencias y talleres sobre la Neurociencia, aplicada en la Educación.

Debido que aún no es un tema que se domine o que esté tan presente en la región, en estas jornadas se contó con la presencia de expertos de la ciudad de México, Nuevo León y de Argentina. Entre ellos, Ricardo G. Russi, fundador del Centro de estudios Neurociencia Educativa, con sede en Monterrey.

Milán comentó que en esta primera actividad, se habló de lo que es el neuroaprendizaje: "de lo científicos o lo práctico en términos más coloquiales, saber cómo funciona el cerebro aplicadas las estrategias, las herramienta que tenemos para darle el mayor provecho en cualquier área de nuestra vida".

Habló también sobre la necesidad de hablar más sobre la Neurociencia.

"El interés no lo hemos tenido y en la región no hay tanta capacitación. Estamos retomando que lo vean como un eje prioritario, no solo en él área educativa sino como persona sacar el provecho y conocer cómo funciona nuestro cuerpo", comentó Zaira Milán.

De ahí la necesidad de realizar más actividades, por lo que no se descarta organizar un congreso con expertos a nivel internacional.

"Nos encantaría poder realizar un congreso a futuro, ya con exponentes a nivel internacional para que vean que esto es científico, cien por ciento comprobable", insistió Milán.