Realizan foros de asesoría jurídica

Con la finalidad de que más familias duranguenses puedan contar con la certeza jurídica de su patrimonio, se realiza una serie de foros de asesoría en los municipios, con el apoyo de autoridades estatales y el acompañamiento de los notarios públicos.

"El contar con escrituras es una herramienta y un documento que les puede cambiar las vidas a las familias de Durango, dándoles esa certeza jurídica, paz y tranquilidad que tanto desean", afirmó la diputada local Gabriela Hernández López.

La legisladora recordó que a casi 15 días de que arrancó el programa "Marzo: mes de la Escrituración Social y popular", gracias a la disposición de los notarios y los alcaldes, hay personas que quieren tramitar las escrituras de su vivienda o terreno.

"La intención de estos foros que están en marcha es que la gente resuelva todas las dudas que tienen sobre lo que necesitan para escriturar su propiedad y sobre todo para que acudan a la notaría a empezar a realizar el trámite", explicó Hernández López.

En este sentido, informó que este lunes se realizará el foro de asesoría gratuita en Gómez Palacio, con la presencia de autoridades estatales y el apoyo de los notarios públicos; mientras que el viernes se llevará a cabo en Pueblo Nuevo.

La representante popular agregó que la intención es realizarlos en la mayoría de los municipios del estado, por lo que en los próximos días se definirá la fecha para apoyar a las familias del municipio de la capital, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que este programa va dirigido a todas las personas que no cuenta con escrituras y que tienen una casa que no supere la cantidad de más de un millón 211 mil pesos y que no mida más de 130 metros cuadrados de construcción, o terreno de 180 metros; en el caso del medio rural la superficie no tiene un parámetro.