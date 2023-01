Realizan ejercicio curatorial con fotografías de la cuenta Torreón Gacho

Una premisa del artista catalán Joan Fontcuberta, incluida en su libro La furia de las imágenes (2016), dicta que la sociedad contemporánea supone una nueva especie de individuos homofotográficos. Esa idea inspiró a los miembros de la galería Negativo CafeLab para iniciar con una serie de ejercicios curatoriales, capaces de ir más allá de apreciación típica de una fotografía.

Para el primer ejercicio curatorial, se eligieron más de 65 fotografías de la cuenta de Instagram denominada Torreón Gacho, cuyos autores son anónimos y mediante la sátira y la imagen, abordan la realidad de la ciudad desde perspectivas realistas y cotidianas.

Pamela Meraz Taboada, museógrafa y curadora de este ejercicio, indicó que la actividad se realiza con la autorización de la misma cuenta. Sin juzgar el contenido de Torreón Gacho ni tener la intención de romantizar la precariedad, se busca abordar el fenómeno como estudio de caso para dialogar sobre la imagen.

“Sobre todo en esta cuenta que es identitaria y fue un fenómeno que mucha gente se apropió. Vamos a hablar de esas prácticas. Lo interesante de esta cuenta, para decidir que fuera el primer ejercicio que teníamos que hacer antes de exhibir a un fotógrafo con más renombre o más estético, fue hablar de la misma, ver cómo la imagen y la palabra tan poderosa me parece como si si fuera ‘grafiti extendido’, porque es vándalo, es anonimato. Más a aparte es algo como muy identitario de la región y que sí denuncia muchas cosas que hay que hablar de la ciudad”.

Entre otros temas, las imágenes de Torreón Gacho, capturadas en su mayoría por usuarios mediante teléfonos celulares, abordan la precariedad desde un discurso sátiro, muestran escenas cotidianas que en ocasiones rozan lo surrealista, denuncian con ironía el olvido que autoridades y sociedad ejercen sobre ciertos espacios, además de aproximaciones que pueden llegar a incomodar a ciertos espectadores o, incluso, tener sentido poético.

“Yo lo veo como un proyecto que mucha gente empezó a seguir porque es una identidad. Hablar de lo ‘gacho’, para mí, mi lectura es que no es como algo despectivo. Es algo ‘gacho’, pero es nuestra ‘gachura’ y también denuncia muchas cosas del sistema, de la ciudad y de nosotros como ciudadanos, porque al final no nada más es como ‘ay, hay un bacho porque el gobierno no lo ha tapado’, también hay dinero porque tiramos basura. Sí, no se limpia, pero también tiramos”.

La galería comenzará a impartir diálogos sobre este tema. El primero de ellos acontecerá el 1 de febrero a las 19:00 horas y contará con la presencia de Aldo Valdés, Alfredo Esparza Susana Nava y la moderación de la propia Pamela Meraz.

“No solamente es la imagen, también es el copy, el copy es muy poderoso. Entonces me parece un ejercicio de letra e imagen, de la palabra con la imagen. Frases como ‘viajar en transporte público es infrahumano’, de repente hay unas que me sacan risa, otras que me ponen triste. En general, a mí no me ofende la cuenta, creo que me aporta mucho y le doy una lectura desde mi perspectiva, pero cualquier persona le puede dar la lectura que le acomode”, finalizó Meraz Taboada.