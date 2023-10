Razones para no trabajar desde la oficina

La mayoría de las personas piensan que el trabajo fuera de la oficina se inició por causa de la pandemia de COVID 19. Sin embargo, diez años atrás, cuando era esencial trabajar en la oficina, en un escritorio o un cubículo, ahí se llevaban a cabo las juntas, las reuniones con los compañeros de trabajo respecto a los proyectos y todo lo relacionado a las funciones de los empleados, muchas personas ya laboraban a distancia. De hecho, en el reporte del año 2013 del Indicador Económico Global Regus, 26,000 gerentes de más de 90 países reportaron que 48% de ellos trabajaban remotamente al menos la mitad de la semana de trabajo.

Hoy, la mayoría de los empleados prefieren trabajar a distancia de la oficina de la empresa en la que prestan sus labores. Los empleados trabajan desde oficinas de co-working -espacios compartidos, físicos o virtuales-, en los que profesionales individuales cuentan con la modalidad parcial o total de teletrabajo-, sin tener que presentarse en la oficina de la empresa para la que trabajan, o bien trabajan desde una cafetería o desde casa.Hay ocho razones indiscutibles de por qué no se requieren las oficinas.

Tecnología colaborativa.

Las nuevas tecnologías permiten a los empleados "conectarse para trabajar" y esto significa que lo único que requieren para realizar su trabajo, es una conexión de internet. Con lo anterior, podemos acceder a todas las personas y toda la información que necesitamos para trabajar. Juntas virtuales, crear presentaciones de documentos, actualizarnos con los compañeros y estar conectados a la fuerza de trabajo de la empresa sin interacciones cara a cara. Además, las tecnologías colaborativas nos permiten trabajar cuando estamos en camino, a través de los dispositivos móviles.

Nueva generación de trabajadores.

Los milennials son hoy la mayor fuerza de trabajo, están acostumbrados a "estar conectados", crecieron con plataformas sociales como Facebook, Twitter y Google y se sienten muy cómodos compartiendo y conectándose con personas e información. Esta generación no tiene idea de lo que es recibir 200 correos electrónicos sentado en un cubículo de oficina. Las empresas deberán adaptarse a estos empleados.

Empresas más atractivas para los empleados.

En un reporte reciente, el 90% de los encuestados dijeron que las empresas que ofrecen ambientes flexibles de trabajo, son más atractivas que una empresa que no lo ofrece. Para las empresas que quieran atraer y retener el talento, es esencial qu a los empleados no se les pida trabajar el 100% del tiempo en la oficina.

Las empresas logran ahorros.

Las empresas gastan una gran cantidad de dinero en los lugares de trabajo en que se ubican. La empresa TELUS, de Canadá, tiene como meta global lograr que sus empleados trabajen remotamente tiempo completo o parcial. Quieren deshacerse de sus grandes edificios en los que gastan grandes cantidades de dinero. Las oficinas físicas también requieren equipo de oficina, internet, amenidades, comedores y sanitarios. Dependiendo del tamaño de la empresa, el ahorro potencial puede ser de millones por año.

Los empleados ahorran tiempo.

El transporte hacia y desde el trabajo en un asunto muy importante para los empleados. Muchos empleados se trasladan muchos kilómetros a diario para ir y para regresar del trabajo, gastan semanalmente una buena cantidad de tiempo de desplazamiento. Podemos imaginar lo que cuesta para los empleados el transporte además del tiempo que ello demanda.

Los empleados son más productivos.

Hay una buena cantidad de reportes que citan que quienes trabajan remotamente son más productivos que quienes lo hacen desde su oficina en la empresa. La empresa consultora Global Workplace Analytics tiene quizá el estudio más completo indicando que anualmente se gastan más de 600,000 millones de dólares en distracciones en el trabajo, y a través de las telecomunicaciones se podría aumentar la productividad, representando este incremento entre 334,000 y 467,000 millones de dólares.

Se mejora la calidad de vida de los empleados.

Hace pocos años, los investigadores de la Universidad Umea de Suecia encontraron que las parejas en las cuales uno de los miembros invierte un tiempo largo para ir y para regresar de su trabajo, son 40% más propensos al divorcio, por el estrés del trabajo propio más el estrés del transporte largo. Los empleados pueden invertir el tiempo de transporte conviviendo con su familia si trabajan desde casa.Nuevos lugares de trabajo. Hoy, cualquier lugar es un lugar potencial para trabajar. Lo anterior incluye trabajo desde casa, desde una cafetería o biblioteca o cualquier otro lugar en donde haya disponibilidad de internet. También hemos visto la proliferación de espacios llamados de co-working en los que hay empleados de diferentes empresas conviviendo en oficinas comunes n las que rentan escritorios u oficinas cercanas a su domicilio. Estas oficinas de co-working están equipadas con salas de juntas, cocina, cafetería, etc.

Entonces, trabajar desde la oficina de la empresa no es siempre la mejor opción. Esto no quiere decir que la comunicación cara a cara no funciona, y la verdad es que no queremos evitar el contacto directo. Las empresas necesitan implementar ambientes de trabajo más flexibles para permitir a los empleados decidir cómo quieren trabajar. Con ello ganan ambos, las empresas y los empleados.Fuente de referencia: Jacob Morgan, autor del libro The Future of the Wlork. Forbes.

