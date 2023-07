Rayados vence a Seattle Sounders

Rayados del Monterrey se levantó de un 0-2 en contra para vencer 4-2 a Seattle Sounders en partido del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup, con hat-trick de Germán Berterame.

Apenas habían transcurrido 6 minutos de juego y Monterrey ya estaba abajo en el marcador con goles de Nicolás Lodeiro (2') y Morris (6).

Pero ello no desanimó a los rayados que de apoco se hicieron dueños del campo y empezaron a hilvanar jugadas en busca del descuento que llegó con Berterame al 31. Al 45 una falta dentro del área sobre Luis Romo se marcó como penalti.Berterame fue el encargo de cobrar y marcar el empate para Monterrey y su segundo de la noche.

Y apenas habían transcurrido 3 minutos del segundo tiempo cuanto llegó el tercero de los regios por conducto de Jordi Cortizo a pase de Berterame

Seattle no alcanzaba a reaccionar y ya no buscaba tanto el empate, sino que Monterrey no le hiciera el cuarto, el cual llegó al 63 nuevamente con anotación de Berterame, que con ello se ubica como líder goleador del torneo interligas

Aún así Seattle tuvo algunas llegadas de peligro ante el marco defendido por Esteban Andrada pero que no culminaron en gol.

Así Monterrey espera rival que, de darse combinaciones, podría haber clásico regio en la Leagues Cup.