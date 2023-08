Rauw Alejandro lanza inesperada canción para Rosalía: 'yo seré muchas cosas, pero nunca infiel'

Rauw Alejandro sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nueva canción titulada Hayami Hana, la cual podría ser una declaración para Rosalía, confesando que, si fuera por él, seguiría con ella.

Fue hace un par de semanas cuando el mundo del espectáculo se congeló luego de que se dio a conocer que Rauw Alejandro y Rosalía habían finalizado su compromiso, después de 3 años de relación.

Tras esto, fueron muchas las teorías que salieron de esta repentina separación, la más fuerte indicaba que el cantante puertorriqueño había engañado a la española con Valeria Duque, una famosa modelo colombiana, sin embargo, todos estos rumores fueron negados por los los mismos artistas.

Ahora, y sin previo aviso, Rauw Alejandro lanzó Hayami Hana, una canción que podría retratar lo vivido con Rosalía, así como su separación en medio de rumores de infidelidad, dejando entrever que él nunca olvidará a la española.

En la letra, acompañada solo con un piano, se pueden escuchar versos como: "Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago para cuando te quieras recordar", "Hemos discutimos, me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te los sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme".

Tras esto, el cantante hace una clara referencia a la española: "Ella es mi Motomami, que vendrá después no sé, pero sé que para ti serán todos los Grammys, estudiaran tu arte con el pasar del tiempo, cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo".