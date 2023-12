Rauw Alejandro coquetea con Bad Gyal en concierto y lo rechazan

Rauw Alejandro está protagonizando uno de los videos más virales de redes sociales este fin de semana tras ser rechazado por Bad Gyal durante el evento Club Playa Saturno celebrado en Puerto Rico.

Desde hace un tiempo, ambos artistas realizaron una colaboración en el remix del tema Zorra, el cual interpretaron en este concierto en el que Rauw intentó tener mayor acercamiento con la rapera española llamada Alba.

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como tímida, yo no sé", se le escucha decir a Rauw Alejandro, mientras la intérprete de Chulo, comentó: "a mi no me involucren, hay muchas nenas lindas por aquí".

Ante sus intenciones con Bad Gyal, Rauw hizo mención que no tiene ningún compromiso, pues recordamos que agosto del presente año terminó su compromiso con la también artista española, Rosalía.

"¿Involucrarte en qué? si yo estoy soltero mami,¿tú?".

Pese al coqueteo, Bad Gyal terminó por "batear" a Rauw.

"Yo voy a hacer lo que me toca ahora que es cantar. Los voy a dejar con el Rauw, que siga su fiesta".