Rauw Alejandro confirma su separación con Rosalía: 'no fue por culpa de una infidelidad'

Rauw Alejandro confirmó este miércoles su separación con Rosalía, el cantante negó haberle sido infiel.

Fue la mañana del martes cuando la revista People en Español dio a conocer que los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro habían puesto fin a su relación, tras más de 3 años juntos y un compromiso de por medio. Tras esto, a las horas se esparció el rumor que aseguraba que Rauw le había sido infiel a la cantante con una reconocía modelo colombiana durante uno de sus conciertos en México.

A pesar de que en ese momento ninguno de los involucrados había dado declaraciones al respecto, este miércoles fue el propio cantante quien confirmó su rompimiento, sin embargo, negó haberle sido infiel a Rosalía, asegurando que su separación se había dado por otros motivos.

A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño dio a conocer que se habían distanciado desde hace varios meses: "Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", sostuvo a través de un comunicado.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real que Dios me ha permitido vivir", sostuvo.