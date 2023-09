Raúl Méndez presenta obra en Washington

Después de haber protagonizado la serie, Senda prohibida para la plataforma ViX+, Raúl Méndez tiene un nuevo proyecto bajo el brazo.

El nacido en Torreón, Coahuila, ahora tiene una nueva obra de teatro que está presentando ni más ni menos que en la ciudad de Washington.

Raúl iniciará este viernes una corta temporada de la obra Baño de Luna en el Teatro Gala, ubicado en la calle 14 número 3333 de la capital de Estados Unidos.

En la trama de Baño de Luna, Raúl encarna al padre "Monroe", inspirado en Alberto Cutié, un sacerdote de Florida que fue destituido de sus funciones después de que se hicieran públicas fotografías de él abrazando a una mujer en una playa.

Como Cutié, el padre "Monroe" es un hombre que atraviesa una gran crisis.

Enamorarse de "Marcela" lo llevará a un viaje de conflicto moral, reflexión y expiación. Sin duda, se trata de un personaje complejo, pero nada que Raúl no pueda hacer, ya que ha demostrado su capacidad histriónica en diversos proyectos.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, con motivo del estreno de Senda prohibida, Raúl informó que pese a que ya pasó tiempo de que encarnó a "Chacorta"...

"Ahí sigue. Mientras haya temporadas de El señor de los cielos, la gente seguirá pidiendo al 'Chacorta'. ¿Cómo es posible que después de ocho años que no está en la serie, el público aún lo pide?

"Al final del día, uno nunca sabe qué pasará en esta vida, también hay cosas que hay que permitir que la vida y Dios los acomode, y si el día de mañana regresa 'Chacorta' con 97 años será muy divertido", expresó.

El actor mencionó también que recién vino a Torreón y la pasó de maravilla.

"Me encanta ir a Torreón porque me recuerda de dónde vengo, lo aguerridos que somos los laguneros para salir adelante, que no se me olvide eso para seguir en esta ardua lucha de la actuación".