Estrena el rapero Alemán el video de So High dirigido por el lagunero Anwar 'Pato' Safa en Torreón

Ahora sí que la Comarca Lagunera se encuentra en la mira del mundo y todo gracias a la música.

A mediados de marzo de 2022, el cantante Alemán, grabó el video del tema So High, en varios puntos de la Comarca como el centro de Torreón.

En la rola también participan Muelas de Gallo, Fntxy y Jambene.

El clip por fin se estrenó ayer en el canal deYoutube del artista, generando un gran impacto entre los fans y de paso, la región, que se muestra a detalle gracias al clip.

El encargado de dirigir el videoclip, que ya lleva miles de vistas, ha sido Anwar “Pato” Safa de Terregal.

El oriundo de Torreón recién filmó en su tierra la película Pérdida total.

En el video de So High aparecen sitios como la Plaza de Armas, el Museo de la Moneda, la Calzada Colón y la Diagonal Reforma esquina con Juárez.

(ESPECIAL)

“Ya es el tercer video que grabo para Alemán, nos entendemos, se pelotean muy buenas ideas con él; está abierto a cosas diferentes, entonces eso es un privilegio, en video casi nunca se tiene oportunidad de hacer estas cosas”, dijo Safa a El Siglo.

Ante de irse de La Laguna, Alemán habló en exclusiva con “El Defensor de la Comunidad”.

Aceptó al inicio de la charla que durante los días que estuvo aquí, se volvió el tipo más buscado en la Comarca por los habitantes que siguen su propuesta musical.

“La verdad no esperaba esta respuesta de la gente. Sé que aquí en Torreón a la raza le gusta mucho mis rolas, pero no imaginaba que la respuesta fuera tan grande: estoy contento porque nos dieron permiso las autoridades de hacer el video de So High.

“Es una gran proeza que tenía que ir de la mano con el gobierno y con todos en Torreón porque algo así tan grande, no podríamos haberlo hecho solos, ocupamos ayuda y aquí en Torreón nos la dieron. Ahora sí que estamos haciendo cine de la mano de Safa, a quien admiro bastante; en verdad, Torreón les agradezco todo el apoyo estos días”, explicó.

So High se encuentra disponible en el canal de YouTube del artista (EL SIGLO DE TORREÓN)