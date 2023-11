Ranking de popularidad de las exestrellas de Disney; ¿qué hacen en la actualidad?

Algo en lo que Disney es experto es encontrar talento en chicas jóvenes que se convierten en las "reinas adolescentes", a quienes les dan papeles protagónicos en series de televisión, películas y las lanzan como cantantes.

Si bien en los años 90 Britney Spears y Christina Aguilera formaron parte de Disney Channel, con el programa The Mickey Mouse Club, no fue hasta la llegada de Hilary Duff con la serie Lizzie McGuire en el año 2001, que la empresa de entretenimiento encontró la fórmula perfecta para lanzar estrellas.

Tras su paso por Disney, varias de estar famosas han continuado con sus carreras, ya sea en la música o la actuación, incluso, algunas hacen ambas actividades. En tanto, hay quiénes, como es el caso de Bridget Mendler, han abandonado casi por completo el mundo del entretenimiento.

1. Selena Gomez (31 años/ 22 de julio de 1992)

El caso de Selena Gomez es muy especial, pues la es la exestrella Disney que lo tiene todo. Su carrera musical ha cosechado grandes éxitos y ventas, lo que le ha dado la oportunidad de lanzar canciones que se han convertido en himnos como Love You Like a Love Song y Lose You To Love Me. Pero no solo es cantante, ya que ha seguido con su carrera actoral, la cual despegó con Los Hechiceros de Waverly Place (2007-2012), actualmente es protagonista de la aclamada comedia de Star+, Only Murders in the Building (y ha realizado varios proyectos en cine como A Rainy Day in New York del aclamado director Woody Allen. Por otro lado, es una gran empresaria, pues su marca Rare Beauty ha dejado ventas millonarias. Su cuenta de Instagram tiene 430 millones de seguidores.

2. Miley Cyrus (30 años/ 23 de noviembre de 1992)

La máxima estrella de Disney Channel, Miley Cyrus, conquistó al público desde que era muy pequeña gracias a su trabajo en Hannah Montana (2006-2011), serie de televisión en la que interpretaba a una estrella del pop. Este programa la ayudó a construir una sólida carrera musical con la que lanzado ocho álbumes de estudio, entre sus éxitos se incluyen Wrecking Ball, Flowers y Party in the USA.

Es considerada como una de las figuras musicales más importantes a nivel internacional, gracias su versatilidad.

Aunque ha realizado algunos proyectos actorales como La última canción (2010), LOL (2012), So Unvercover (2012) y las series Crisis in six scenses (2016) y Black Mirror (2016), su nombre es conocido como el de una cantante de pop, más que como actriz.

3. Zendaya (27 años/ 1 de septiembre de 1996)

Zendaya Coleman fue la protagonista del éxito Shake It Up (2010-2013), una serie de baile, y aunque en un inicio se lanzó como cantante con su álbum homónimo del cual se desprende el tema Replay, la realidad es que encontró su futuro artístico como actriz. Ha cosechado gran éxito principalmente gracias a la serie Euphoria (2019- presente) de HBO, con la que ha ganado el Emmy dos veces a mejor actriz. Otros de sus proyectos son en la gran pantalla , en éxitos como Dune (2021) y la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, en donde da vida al personaje de Michelle Jones, así como la cinta dramática Malcom & Marie (2021) y el musical The Greatest Showman (2017)

4. Hilary Duff (36 años/ 28 de septiembre de 1987)

La chica Disney que lo inició todo, Hilary Duff, fue la protagonista de la serie Lizzie McGuire (2001-2004), una comedia que encantó a millones alrededor del mundo. Aunque a principios de la década de los 2000 hizo una carrera musical con la que cosechó gran éxito, su último álbum Dignity salió en el año 2007, y tuvo un regreso en el 2015 con el disco Breathe In. Breathe Out. Sin embargo, es en la actuación en donde se ha mantenido vigente, pues ha protagonizado varias películas como The Haunting of Sharon Tate (2019), According to Greta (2009) y What Goes Up (2009). Pero es la televisión en donde es una gran estrella, pues ha protagonizado las series Younger (2015-2021) y How I Met Your Father (2022-2023), además de tener papeles especiales en Gossip Girl (2009) y Ghost Whisperer (2009). Se ha casado en dos ocasiones, actualmente sigue con Mathew Koma, con quien tiene dos hijos: Banks Violet Blair y Mae James Blair, de su primer matrimonio con Mike Comrie, nació Luca Cruz.

5. Olivia Rodrigo (20 años/ 20 de febrero de 2003)

La estrella más grande de la música pop actual también perteneció a las filas de Disney, se trata de Olivia Rodrigo, quien actuó en las series Bizaardvark (2016-2019) y High School Musical: The Musical: The Series (2019-2022). Pero es su música la que ha convertido en una gran estrella, pues desde que lanzó el tema Drivers License, Olivia no ha parado de cosechar éxitos.

Con su álbum debut Sour (2021) ganó el Grammy en las categorías de Best Pop Vocal Album y Bes Pop Solo Perfomance, además del codiciado premio de Mejor Artista Nuevo.

Este 2023 estrenó su segundo álbum de estudio, Guts, el cual está siguiendo los pasos de su predecesor con éxitos como Vampire y Bad Idea Right?

6. Demi Lovato (31 años/ 20 de agosto de 1992)

Aunque es una de las estrellas que más polémicas han enfrentado, también ha sido una de las más queridas, pues su talento es innegable. Demi es una de las estrellas que más proyectos realizó con Disney, pues no solamente protagonizó las películas Camp Rock, Camp Rock: The Final Jam y Programa de Protección para Princesas, si no que también tuvo su propia serie, Synny, entre estrellas (2009-2011). Durante y después de su paso en Disney, ha mantenido una sólida carrera musical, hasta la fecha ha lanzado ocho álbumes de estudio.

Entre sus mayores éxitos hay temas como Heart Attack, Sorry Not Sorry y Cool for the summer.

7. Lindsay Lohan (37 años/ 2 de julio de 1986)

Aunque Lindsay Lohan tuvo sus mejores años a principios de los años 2000, será siempre recordada como una de las caras más importantes de Disney. Realizó varias películas para la empresa como Juego de Gemelas (1998), Los detectives (2002), Un viernes de locos (2003), Confesiones de una típica adolescente (2004) y Herbie, a toda marcha (2005). Fuera de la empresa filmó otros clásicos como Chicas pesadas (2004), sin embargo, sus polémicas la hicieron abandonar la actuación por varios años, hasta que hizo su regreso triunfal de la mano de Netflix, con la película Navidad de Golpe (2022). Recién se convirtió en madre.

Otros casos que vale la pena mencionar son: Sabrina Carpenter, Dove Cameron, Sofia Carson, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Tini, Raven Symonne, Bridgit Mendler, Coco Jones y Karol Sevilla.