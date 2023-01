Rango Bajo apoyará concierto en beneficio de joven con leucemia en Durango

Integrantes del grupo de rap lagunero Rango Bajo, viajarán el próximo 28 de enero a la ciudad de Durango para participar en un concierto a beneficio del joven Manuel Segovia, quien actualmente padece leucemia y busca recursos para solventar una operación de urgencia para trasplante de médula ósea.

Gerardo López, mejor conocido como Caporal, miembro de Rango Bajo, comentó en entrevista que serán él y Anco quienes encabecen el cartel de este concierto. De La Laguna también asistirá Trazos Mentales y habrá una extensa participación de colectivos duranguenses.

“Pertenezco a un movimiento que se llama Zulu, y también como Rango Bajo nuestra visión es hacer activismo. La herramienta del hip hop es eficaz y solidaria, porque cuando lanzas una convocatoria todos chambean, todos aportan. Yo también me he visto en enfermedades leves y me llegó a tocar épocas donde no tenía el recurso. Y cualquier ayuda que a veces te llega, hasta una medicina, es una gran bendición. Pienso que el hip hop es el vínculo para que la sociedad se dé cuenta de que no es nomás la música”, añadió Caporal.

En evento en favor de Manuel Segovia se realizará a partir de las 17:30 horas en el local conocido como Señor Mojito, en la colonia Ciénega de Durango. Las entradas oscilan entre los 150 y 200 pesos. Quien guste apoyar al joven puede comunicarse al teléfono 618 234 7761 y al correo electrónico [email protected]