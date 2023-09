Ramos Arizpe evaluará si se sumará a denuncia contra NL Technologies

Luego de que dos hombres fueran imputados por el delito de fraude, a través de una empresa denominada NL Technologies, el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, manifestó que el Municipio evaluará si se sumarán a la denuncia, luego de que esta empresa también incurriera en el incumplimiento de prestación de servicios en 2021.

Recordó que fue en septiembre del año 2021, cuando se hizo el contrato con esta empresa para el servicio de alumbrado público, que se detectaron irregularidades, por lo que fue cancelado el contrato, motivo por el cual existe un juicio.

“Nosotros desde el principio detectamos irregularidades en el servicio del alumbrado en el municipio, fuimos uno de los primeros que encausamos esto de manera legal y el tiempo nos está dando la razón”, dijo.

Añadió que por lo anterior el municipio se encargó de dar mejoras a este tema y proporcionar el servicio.

“En el caso del juicio que lleva el municipio contra la empresa. Nosotros tenemos ya ganado un juicio contra la empresa, pero aún subsiste un juicio paralelo que es precisamente con la institución financiera que administra el fidecomiso. Esta reclama que se siga pagando cuando es ilógico, dado que si el contrato de prestación de servicios ya no subsiste, obviamente los contratos accesorios deben no existir. Es decir no puede pagar el municipio un fidecomiso por un servicio que ya no se presta”, dijo.

Añadió que por lo anterior, el equipo de abogados del municipio y algunos despachos que los auxilian trabajan en este tema.

Añadió que tras el juicio, aún aparece el registro del contrato en la Secretaría de Hacienda, lo que hace ver a Ramos Arizpe como el municipio más endeudado.

“Era un contrato de prestación de servicios al municipio por una cantidad estratosférica de recursos, el cual incumplía, en la mayoría de las clausulas, fueron prácticamente 4 meses que estuvimos pagando, pero al ver las irregularidades procedimos legalmente”, dijo.

Recordó que fueron alrededor de cuatro meses el contrato que se estuvo pagando, por lo que aún se estarían evaluando las afectaciones al erario público.

Fue en aquella ocasión que el alcalde de Ramos Arizpe informó que el contrato original era del pago de 2 millones de pesos al mes.

Fue ayer que dos hombres fueron imputados por el delito de fraude e ingresados al penal varonil de la capital de Coahuila.

Los dos sujetos habrían defraudado a familias saltillenses a través de fideicomisos falsos mediante una empresa denominada NL Technologies, no obstante, se desconocen las afectaciones.

Hasta el momento solo una víctima ha denunciado los hechos, será el 13 de septiembre que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.