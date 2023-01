Ramón Rod: Talento lagunero apasionado de la producción musical

Ramón Rod es una persona a la que siempre le ha gustado la música. Su formación académica no fue tan atractiva para él hasta que estudió canto un par de años y supo que quería dedicar gran parte de su tiempo y formación a eso.

Con el tiempo, ha destinado muchos de sus días a la especialización de guitarra, a producir música y a empezar a trabajar uno de sus mayores sueños: crear un dúo musical

¿De dónde viene tu gusto por la música?

Desde chico, mi papá siempre me ponía videos de música de Eric Clapton y yo me imaginaba verme así algún día y desde ahí me gusta. Pero poco a poco me empezaron a gustar los grupos como Camila y empecé a cantar covers de ellos y me empecé a enamorar de esa música cañón. Ahorita estoy en la producción, estoy mezclando, componiendo y juntándome con otros artistas para producirlos.

¿Te es complicado, además de cantar, dedicarte también a la producción?

No, porque como que todo va de la mano. Yo empecé a producirme desde los covers. Y puede que a lo mejor era algo muy sencillo lo que hacía en ese momento, pero poco a poco empecé a meterme a cursos para mezclar mejor. Por ejemplo, a la hora de producir normalmente intento hablarle a un buen guitarrista, a un buen pianista, que me ayude con cierta canción y ellos ahí cooperan y es ahí que la creatividad no es solamente mía, sino en equipo.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

Desde hace siete años dedicas tiempo a la música, ¿sientes que has cambiado mucho de ese tiempo a ahora?

Sí, porque empecé muy muy verde. No tenía a nadie que me dijera “es así” y mucha gente se metía a carreras para guiarse por ahí y yo no. Yo veía hasta videos de YouTube para aprender. Y poco a poco conocidos que están en eso, me fueron guiando y me fui desarrollando en qué música iba a tocar, porque tampoco sabía qué quería, y ahora siento que sé qué quiero tocar.

¿Y qué música es?

Quiero lo que es balada, balada rock, es lo que a mí me encanta. Me encanta el rock, lo moderno me gusta mucho, pero a mí me encanta todo lo que tenga que ver con instrumentos reales.

Ahora con las plataformas y la facilidad que hay de crear, ¿crees que es más difícil para ti meterte en ese mundo?

Yo creo que siempre hay la oportunidad para cada género y cada género tiene sus fans y vamos a tirarle a esos fans que aún existen ahí. Yo empecé haciendo covers, pero los abandoné un poquito para hacer un proyecto con Erick Martínez.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Este proyecto es para trabajarse como un dúo?

Mi tirada es juntos, enfocarnos cien por ciento en eso. Empecé como solista pero me di cuenta que lo que me encanta y siempre he querido es hacer un grupo así, siempre ha sido mi sueño. A mí me encantaba cantar así solo, pero me fui dando cuenta que no era cien por ciento feliz hasta ahorita que estoy en este proyecto. Ahorita sí me siento feliz, estoy haciendo lo que realmente me gusta y eso me encanta.

¿Cómo te diste cuenta de eso?

Con el tiempo fui pensando y me preguntaban qué me faltaba y veía por ejemplo lo que es Camila y pensaba: quiero eso, quiero algún día cantar a dueto con alguien y fui buscando y duré muchos años buscando hasta que encontré a Erick Martínez y estaba cien por ciento puesto y comenzamos a darle y han salido cosas muy padres.

Ahorita tenemos como unas quince canciones y de que si queremos cambiar algo, todavía estamos a tiempo.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

E individualmente, ¿se podría decir que estás en una pausa?

Pareciera, pero ahorita estoy trabajando más que nunca. El asunto es que como estoy trabajando mucho en esto, abandoné el canal de YouTube donde la gente estaba acostumbrada a verme y las redes también. Pero yo creo que la gente se va a sorprender cuando salga lo que estamos haciendo.

¿Crees en la inspiración y la experiencia para hacer tus canciones?

Sí creo en la inspiración, pero no creo que sea tan necesario pasar por esas cosas, porque yo realmente de lo que he compuesto, algunas cosas las he pasado y otras realmente no las he vivido, pero las he escuchado de otras personas. Por ejemplo, yo creo el 70 por ciento de las canciones que hemos compuesto Érick y yo, yo creo que de mi parte no he pasado por nada de eso, pero la siento igual, me meto en la historia, como si lo estuviera viviendo.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Con este proyecto musical tu plan es dedicarte cien por ciento a esto?

Me gustaría, pero sí quiero dividir las cosas. No sólo enfocarme en una porque también me gustan los negocios, siempre me han gustado y me gustaría tener lo principal que es la música y luego ya los negocios.

¿En algún punto te gustaría irte de Torreón para desarrollar este dúo?

No, me gustaría seguir aquí en Torreón porque ahorita ya todo se puede trabajar en línea, ya puedes producir a alguien o puedes mandar tu música y todo es por internet. Sobre todo con las plataformas. A lo mejor sí ciertos artistas tendrían que vivir en cierto lugar, pero yo como estoy produciendo mi música, yo siento que podría vivir aquí, pero también sé que eso digo ahorita.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Qué esperas que surja con este dúo musical?

Lo que a mí me encantaría es que a la gente le encante lo que estamos haciendo, que tenga muy buen impacto y de ahí empezar a planear ciertas fechas para la gente que nos está buscando. Mi sueño es tener un concierto en un estadio, por ejemplo. Sería mi sueño, sí me veo trabajando con Erick en un escenario gigante.