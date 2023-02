Ramiro Funes Mori pide no dramatizar la racha negativa de Cruz Azul

Cruz Azul se encuentra en un momento muy difícil dentro del Clausura 2023 y que con el paso de las semanas genera más dudas para el proyecto de Raúl "Potro" Gutiérrez.

La Máquina suma cinco partidos sin sumar de tres, poco más de 450 minutos sin regalarle una alegría a sus fanáticos, quienes no celebran una victoria en la Liga MX desde el pasado 8 de octubre.

Números que no preocupan al defensor argentino Ramiro Funes Mori, quien previo a enfrentar a Tigres en el Estadio Azteca, se dijo consiente del mal momento, pero pidió no exagerar y confiar en la actual plantilla celeste.

"Nadie es imprescindible acá, no se han dado los resultados y nada más. No se ha roto nada ni con el técnico ni nadie más. El torneo pasado estuvimos en peor momento que ahora, no hay que dramatizar tanto. Buscamos darle la vuelta", indicó.

Funes Mori, incluso, reconoció la falta de contundencia como el principal error del equipo cementero y aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a sus aficionados.

"Sabemos que no se nos da el tema de la definición, no estamos convirtiendo goles, pero eso es con base al trabajo de todos los jugadores. En algún momento la pelota va a entrar, tenemos que seguir trabajando. Es entendible lo de la afición, nosotros también queremos resultados y ganar siempre, pero el rival también juega", agregó.

Por último, el central argentino habló de su futuro en México, mismo que aseguró dependerá de lo que pueda realizar en los seis meses que le quedan de contrato en Cruz Azul.

"Debo seguir haciendo las cosas bien si quiero seguir en un club importante como Cruz Azul. Me quedan seis meses. Luego ya veremos", finalizó.