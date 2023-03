Agente de Erling Haaland dice que el Real Madrid es el sueño de los jugadores porque tiene una magia especial

Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, aseguró que el Real Madrid tiene una magia especial que hace que sea el sueño de los jugadores y mencionó su idilio con la Champions League como una de las razones para ello.

La agente del noruego habló este miércoles en el foro de fútbol e industria que organizó el Financial Times en Londres y fue preguntada por los destinos más deseados por los futbolistas.

"Está la Premier League y está el Real Madrid. Tienen algo por sí solos que hacen que sean los sueños de los futbolistas. El Madrid tiene esa magia. Tienen la Champions League", aseguró Pimenta, que también comentó las razones por las que Haaland se decantó por el Manchester City en el pasado mercado veraniego.

Entre ellas destacó la oportunidad de trabajar con Pep Guardiola, el atractivo de la Premier y que su padre, Alfie, jugara también allí.

Además, la agente alabó la competición inglesa y la colocó como la mejor del mundo.

"Cuando empecé en esto, si le decía a un futbolista que se tenía que ir a Inglaterra me preguntaban: "¿Qué he hecho mal? Ahora, cuando le pregunto a los jugadores que qué quieren, me dicen que quieren ir a la Premier. No me dicen un equipo en concreto, dicen la Premier".