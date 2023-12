Rafael Nadal siente el cariño de miles de fans y asegura que está mejor de lo que esperaba

Miles de aficionados arroparon a Rafael Nadal en un acto promocional del torneo de Brisbane en el centro de la ciudad, en el que el jugador español, de vuelta a la competición por primera vez en once meses, declaró que se sentía "mucho mejor" de lo que imaginaba hace solo un mes y que haber regresado a la acción "ya es una victoria".

"Me siento bien. No me puedo quejar. Me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes", dijo, en un coloquio en el que sus palabras fueron recibidas con gritos de entusiasmo por sus seguidores.

Nadal comenzó este jueves a entrenar en Brisbane para disputar el ATP 250 con el que pondrá fin a su larga convalencia de una lesión en la cadera izquierda.

"Por supuesto, cuando no estás en la pista, te pierdes algunas cosas", dijo, "Al fin y al cabo, esto es algo que he hecho durante casi toda mi vida. Así que, cuando no puedes competir, por supuesto que echas de menos la competición, echas de menos a los aficionados, echas de menos jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena".

"Lo que más eché de menos fue probablemente la sensación de estar listo para competir, de que te sientes preparado para disfrutar y para ir a por todas", añadió el ganador de 22 Grand Slams.

Nadal apuntó que para él ahora "es imposible pensar en ganar torneos".

"Pero lo que sí es posible es intentar disfrutar de la vuelta a las canchas. No espero gran cosa. Sinceramente, lo único que espero es salir a la cancha, sentirme competitivo y dar lo mejor de mí", comentó.

"Va a ser un proceso duro al principio. Al final, es un año sin estar en la pista de tenis y solo he estado practicando durante el último mes a muy buena intensidad. No digo que nada sea imposible, pero solo estar aquí ya es una victoria", afirmó.

Nadal participa en el torneo gracias a una invitación.

El exnúmero uno del mundo pasó un largo rato firmando autógrafos y agradeció el cariño del público.

"En los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante", afirmó. ""Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todas partes y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. He pasado momentos inolvidables aquí"