Rafael Nadal cae a la sexta posición mundial tras perder contra Mackenzie McDonald

El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, cayó de la segunda a la sexta posición mundial en la lista ATP después de perder ante el estadounidense Mackenzie McDonald y no poder defender los 2000 puntos obtenidos merced a su triunfo en el Abierto de Australia de 2022.

La principal esperanza española vivió la misma situación durante la edición de 2018 cuando se vio obligado a abandonar por unas molestias en el muslo derecho durante el quinto set frente al croata Marin Cilic en los cuartos de final.

Tampoco tuvo suerte en este aspecto durante la final en 2014 frente al suizo Stan Wawrinka en el mismo escenario cuando una lesión en la espalda durante el segundo parcial mermó las posibilidades de un Nadal que consiguió apuntarse el tercero a pesar de que cayera en cuatro sets.

La presencia de Nadal en el top-10 podría entrar en estado de alarma dado que sus perseguidores más cercanos (Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune y Hubert Hurkacz) todavía se encuentran con opciones en el Abierto de Australia.

'No puedo decir que no esté destruido mentalmente'

Rafael Nadal, dijo que no podía negar que estaba "destruido mentalmente" por sufrir una nueva lesión, ahora en la cadera.

"No quería retirarme, aunque llegué a considerarlo. Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión. No podía golpear el revés ni correr. Intenté acabar el partido por todos los medios", explicó en conferencia de prensa.

"Es frustrante y difícil de aceptar", señaló Nadal, que defendía el título ganado en 2022 y que descenderá del número 2 al 6 de la clasificación mundial.

"A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil", subrayó, cabizbajo.