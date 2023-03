'Rabiosa', Shakira reacciona contra Clara Chía tras video de Gerard Piqué con sus hijos

La novela en la que se ha convertido el rompimiento entre Shakira y Gerard Piqué no ha llegado a su fin, y así lo ha confirmado la cantante colombiana publicando lo que sería una nueva indirecta para Clara Chía.

Y es que a través de dicha red social, la exitosa cantante compartió una fotografía en la que posa con un gorro negro y escribe: “Chiaroscuro”.

Lo anterior, ocurre después de que en internet fueran expuestos algunos videos que le hicieron a Gerard junto a sus hijos en la final de su torneo King League, donde presuntamente el exfutbolista del Barcelona está regañando a Milan, el mayor, quien junto a su hermano Sasha, según se aprecia en las grabaciones difundidas, no la estaban pasando tan bien como su padre en el evento donde además se encontraba su nueva pareja.

También, se sabe que Shakira está trabajando en un nuevo lanzamiento, y sería junto a Manuel Turizo, esto según algunas filtraciones en Twitter.

El fin de semana, trascendió además información sobre un fuerte conflicto que existe con su exsuegra, ya que aseguran que ella ayudaba a Piqué a ocultar su relación con Clara.

Reacciones de los usuarios:

Shakira recibió ya miles de reacciones en su publicación de Instagram y la han llamado "la reina de las indirectas que todos entendemos".

"Yo no se como la gente espera que ya ella esté completamente recuperada y feliz, eso toma tiempo", "Chiaroscuro=claroscuro/“clara-mente” no es como suena ella sabe como endender las redes", "sabe lo que hace el chiaroscuro es la técnica pictórica del claroscuro crea un fuerte contraste entre elementos iluminados y ensombrecidos. La impusieron los pintores flamencos e italianos del cinquecento y el barroco para destacar mejor ciertas figuras. Ella va a lanzar algo ASÍ pero como saben que la gente es NOVELERA sabe que esto llamará la atención por llamarse CHIAroscuro jajaja algunos piensan que no superó su situación. Yo pienso que ella es muy inteligente y quiere seguir facturando" (sic). se lee en los comentarios en la cuenta de Instagram de Shakira.