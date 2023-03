'Quiero proteger a mis hijos', Gerard Piqué rompe el silencio tras su separación con Shakira

Tras varios meses de total hermetismo ante la situación, Gerard Piqué reveló por qué nunca ha hablado sobre su separación con Shakira.

Fue a finales del 2022 cuando Gerard Piqué y Shakira anunciaron de manera oficial su ruptura, en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista español.

Esto desencadenó varias declaraciones por parte de la cantante en torno a su sentir ante la separación, así como varias canciones contando lo sucedido con Piqué.

Sin embargo, Gerard, por su parte, se ha mostrado hermético ante la situación, haciendo solamente apariciones públicas con su nueva novia, Clara Chía Martí.

Ahora, durante una entrevista con el portal El País, el español habló sobre la colombiana y reveló el porqué no ha abordado el tema de su separación públicamente ni hablaba de las múltiples canciones que la cantante ha lanzado en su contra:

"Cada uno tiene su responsabilidad de tratar de hacer lo mejor para sus hijos", sostuvo. "Es cuestión de protegerlos. Ese es le trabajo de todos los padres con hijos. Estoy enfocado en eso y es mi trabajo como padre.

En torno a la sesión que Shakira lanzó con Bizarrap prefirió no opinar: "Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no me toca", comentó.