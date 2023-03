Quiero Palomitas

Para el maestro Héctor Becerra, un abrazo eterno

El tiempo suele ser cruel y en Hollywood es mucho más. Tanto que en la capital del cine todo se rige por las temporadas: la distribución de los cientos de películas se presenta según su género, en la época adecuada, por ello las que tienen tema romántico deben salir por febrero, las que atraerán a un público global y con muchos efectos especiales deben ser los éxitos del verano, las de terror que lleguen para finales de octubre y así, en el calendario que se dicta dentro de esta industria.

Si seguimos la lógica de estos tiempos ya marcados por Hollywood, una película como Everything Everywhere All at Once (En todas partes al mismo tiempo) tiene una peculiaridad, no debió ser considerada para esta época de premiaciones.

Primero porque es una producción independiente (comprada por A24, distribuidora de películas poco convencionales como Midsommar y Hereditary), con un presupuesto bajo (de 14.5 millones de dólares), la cual se estrenó hace un año (de hecho, su premiere mundial fue en el festival SXSW, el 11 de marzo de 2022) y realizada por los directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan (caracterizados por hacer video y películas muy irreverentes como Swiss Army Man, en la cual Daniel Radcliffe se la pasa echando flatulencias sin piedad para salvar a Paul Dano).

Era muy probable que no estuviera en el radar de las posibles contendientes a llevarse reconocimientos, ya que las películas promocionadas para la "consideración" de los involucrados en otorgar estos premios se estrena luego del verano, así están más frescas sus referencias en la prensa y en la memoria de los espectadores.

Pero esta película rompe con todas las expectativas y lo dictado en Hollywood. Es cierto, hay cosas más irreverentes en la historia del cine de Estados Unidos, pero esta película logró darle unos cuantos golpes a la industria con sus propias formas.

Tanto actrices como actores que vemos en la pantalla tienen una carrera que la dictará no su talento, sino la aparición de historias adecuadas a sus características.

Esta regla hace que algunos actores y actrices vayan quedando en el olvido. Además de que las historias solo les permiten aparecer con personajes secundarios o estereotipados. Así muchas carreras se han quedado al margen y solo haciendo algunas apariciones en proyectos de poco alcance.

Esta fórmula ha servido para que cineastas independientes recuperen a estos talentos debido a que sus sueldos pueden entrar en el presupuesto y la apuesta por hacer algo diferente, les permite crear personajes que dejan una huella en la memoria de todos los públicos.

Los directores juntaron a un elenco que si los viéramos en las apuestas sería visto con pocas probabilidades de triunfo. Si bien la historia recae en Michelle Yeoh, actriz que se ha mantenido vigente en papeles de mamá o tía que da consejos a las nuevas generaciones de asiáticos-americanos, las grandes actuaciones las ofrecen un renacido Ke Huy Quan, "Short" o "Data" para los que crecimos en los 80's con Indiana Jones o Los Goonies, y una Jamie Lee Curtis que guardó en su ropero al slasher Michael Myers, para ahora ser la que diera miedo, tanto por su actitud y con su cuerpo, ya no digamos con los reconocimientos que se ha ganado como auditora fiscal.

Pero también hoy se podría coronar otro gran regreso en el cine, Brendan Fraser. Con su desgarradora interpretación de Charlie en The Whale (La Ballena) sería el cierre perfecto para otro retorno luego de ser relegado porque ya no entraba en los planes de esta industria. El director Darren Aronofsky vuelve a mostrar su toque de rescatar a un talento como lo hizo con Mickey Rourke (El Luchador).

Esta tarde, podría ser recordada como un parteaguas histórico en la entrega de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

De llevarse los premios más importantes (mejor película, mejor director, mejor actriz principal y mejores actores de reparto), le manda el mensaje a Hollywood que también tiene que renovarse. Esta sí será una bofetada muy necesaria en la industria.