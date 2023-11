Quiero palomitas

¿Cómo darles rostro a aquellos que en el anonimato y detrás de un arma intentan sobrevivir en lo salvaje que se ha convertido lo cotidiano de las grandes ciudades desencarnadas? Posiblemente, no habrá una manera concreta.

El director mexicano Everardo González nos trae ahora un ejercicio narrativo del documental diferente, Una jauría llamada Ernesto, ejerciendo un criterio importante, durante los testimonios de los jóvenes solo veremos sus nucas y escucharemos voces, ecos de una violencia constante, que se ha incrustado en la sociedad mexicana.

Los testimonios que ofrece González en esta ocasión son jóvenes que viven en la zona conurbada del monstruo llamado Valle de México, en el cual existen bandas que se unen para delinquir, traficar, robar, matar para tener una forma de sobrevivencia.

Al no haber oportunidades reales, algunos adolescentes de colonias populares tratan de buscar la manera de hacerse de un futuro, a pesar de poner en riesgo su integridad y la paz de los demás, debido en gran medida al vacío del ejercicio de la ley, que en muchas ocasiones hasta es parte del problema convirtiendo a algunas de las corporaciones y de los cuerpos de seguridad como parte de la cadena que mantiene a los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país.

Son relatos fuertes porque trata de romper con el estereotipo del delincuente con facciones de "maleante", es decir, aquel que parece estar lleno de tatuajes, con mirada de querer acabar con el otro y por lo regular un adulto cercano a los personajes que ilustró en El Infierno.

El estado que se está ejerciendo en la profundidad de nuestra sociedad ha roto con todas las instituciones y todas las reglas, haciendo que en algunos sitios no solo los adolescentes se metan a las filas de la delincuencia organizadas, sino desde amas de casa, chicos que por el hecho de vivir en estos lugares se tienen que adaptar y hasta niños que ven en estos grupos su destino, ya sea por imitación, ya sea porque es el ejemplo que alcanzan a vislumbrar para ellos.

Las imágenes que utiliza Everardo son inquietantes, a pesar de ser un plano totalmente subjetivo, el que no nos permita ver el entorno de manera clara y nítida, nos hace experimentar esta falta de la claridad en nuestro entorno, haciendo que también sintamos una total desconfianza de los demás.

Por eso los testimonios nos dejan helados al decirnos "El Infiernos está aquí" o "Esto no es la realidad", frases que penetran en el espectador debido a que en este país se han agotado todos los proyectos posibles, ni el uso de la fuerza ha podido detener a la violencia, ni "abrazos en lugar de balazos" ha calmada una mínima parte el nivel de agresión en el que constantemente vivimos.

La violencia se ha incrustado tanto que hasta en nuestros propios hogares, los valores que antes se veía como algo que naturalmente aceptábamos y creíamos que se repetirían en las nuevas generaciones, ahora se han desintegrado, dejando nuestro entorno más borroso, sin que veamos al otro con la nitidez de antaño o lo peor, que lo veamos como siempre lo vimos, pero sin rostro y sin voz, solo figuras y sombras platónicas que se reflejan esta gran cueva llamada realidad.

Everardo ha dicho que esta película no busca un consenso, sino que expresa aquello que no alcanzamos a ver, a pesar de que está en nuestras propias narices. Pero además como se ha hecho tan fácil entrar a este mundo y en algunos casos, es el único mundo en donde alguien rechazado puede encontrar un eco para poder tener algo para sobrevivir en su entorno.

Cabe mencionar el gran trabajo de fotografía de María Secco y de la impecable edición que realizó Paloma López, así como la producción y el uso de esta cámara que da la visión de Escorpión, que es una solución que realizó el equipo de González. Este documental ya se puede ver en el servicio de "streaming" ViX pero creo que es interesante tener la experiencia de ver este documental en una sala de cine, debido a lo envolvente se convierte la imagen.

Aún recuerdo a Efraín Alcaraz Montes de Oca, mejor conocido en el mundo del hampa de la Ciudad de México como "El Carrizos", quien se robó la casa de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, cuando en el documental "Los Ladrones Viejos" le decía a Everardo: "no señor Everardo, ya no se roba como antes. Era una habilidad tratar de llevarse algo sin perjudicar al otro, pero ahora todo se hace de manera violenta, con una pistola". Posiblemente, "El Carrizos", que luego andaba demandando al director, le dio una pauta para acercarse a este tema, que sabemos para Ever tiene un compromiso como documentalista mexicano, de no quedarse al margen de la realidad, por más cruda que sea.