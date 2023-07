Quiero palomitas

“Se lo que quieras ser” es el lema que ha resonado por muchos años en la publicidad de la muñeca más famosa del mundo, Barbie. Pero qué pasaría si eso no se cumple, que solo fuera una frase que se queda resonando en el viento, se convierte en silencio y no alcanza a sacudir ninguna estructura, volviéndose un slogan exitoso, pero poco efectivo en la vida real.

Esta premisa nos conducirá por un juego muy surrealista que se dio en las mentes de la directora, guionista y actriz Greta Gerwig y su esposo-cómplice Noah Baumbach, la cual puede ser para muchos la peor historia que se ha contado de este mítico juguete o el verdadero grito del feminismo de este nuevo milenio, el cual ya no dará marcha atrás a esa construcción que hasta este momento hemos llamado sociedad.

De hecho, el film parece la experiencia que todas han vivido al recibir una Barbie, al principio en su estuche se ve fenomenal, porque permanece peinada, con todos sus accesorios completos, así como su ropa y sus zapatos en donde corresponden. Pero al “romper” la caja nada será igual, porque ya no está en el escenario idílico, sino que ya se mueve en la jungla de la incertidumbre, ¿en cuánto tiempo tendrá su par de zapatos?, ¿permanecerá por lo menos un día peinada?, o ¿ya formará parte de las “raritas”?

Y así como toda Barbie queda sin su ropa original, en la película se va “deconstruyendo” (análisis propuesto por el filósofo francés-argelino Jacques Derrida) esta leyenda, hasta quedar volteada, olvidada. Es por eso que, para muchos luego de la media hora o se decepcionan o simplemente se va diluyendo su outfit que prepararon para la función, en una palabra a todos nos sacan de la caja.

Pero a pesar de la seriedad que podría parecer temas como la muerte, las referencias al sexo y al género, el patriarcado que se vive en la vida real y la creciente falta de compromiso por parte del varón, esta película es un “divertimento” pero no superficial. Se mofa las construcciones en los que la sociedad basa su estabilidad, pero que a la menor provocación busca no darle espacio a la “diferencia”. Hasta por momento se burla del mismo guion, del proyecto de la misma productora, de romper con la cuarta pared en momentos, de generar polémica no solo en contra del nuevo machismo “acicalado”, sino también de las teorías feministas (con todo mi respeto y sin afán de ofender) que ha quedado cortas en la transformación de la sociedad.

“Pero el problema de luchar contra uno mismo es que, cuando aun cuando ganes, acabas perdiendo. En algún momento -exhausta y llena de cicatrices- o aceptas que tienes que convertirte en mujer -que eres mujer- o te mueres”, escribió la periodista inglesa Caitlin Moran escribió Cómo Ser Mujer y aplica muy bien para esta película, porque la Barbie real es otra, aquella que se ha quitado la venda en los ojos y que ya no permitirá sacrificar sus sueños con tal de ser lo que otros esperan.

No descartó que Greta, Noah y todo el elenco serán reconocidos en diversos premios, pero creo que lo más relevante es el fenómeno que ha generado más allá de la pantalla. Es decir, el patriarcado no tiene cabida ni en la ficción y mucho menos en la realidad, plantear que la masculinidad empieza con el autoconocimiento, que la “diferencia” se debe expresar sin ataduras (el caso de Ernesto) y que la verdadera Barbie no es el estereotipo, sino quien le abrió un espacio en su corazón y le dio un sentido en su vida.

Todos entramos de rosa al cine y salimos algo raspados, recogiendo nuestros pedazos y reconstruyéndonos luego de sobrevivir al “Barbenheimer” de este fin de semana.