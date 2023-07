Quiero palomitas

La relación Cine e Inteligencia Artificial a lo largo de la historia ha sido entre tóxica. Desde Metrópolis del director alemán Fritz Lang, allá por el lejano 1927, ya nos planteaba la posibilidad de la creación de máquinas (creación del ser humano) podían alcanzar a tener las funciones de una persona y hasta aquí parece que no hay nada de malo, hasta que se atraviesan los intereses primero de los creadores y luego del robot que ha tomado conciencia para tratar de generar el caos social (como olvidar a María robot siendo quemada como una bruja en el epílogo de esta película futurista).

Y así se vienen varios títulos como 2001: Una Odisea en el Espacio, Blade Runner, toda la saga de Terminator y hasta la mismísima Wall-e. Las máquinas tratan de obtener el control sobre los humanos para ya sea mantenerlos como sus esclavos, para generar el desorden o bien para destruirlos. Hasta aquí todo es parte de lo que conocemos como ciencia ficción, o en términos laguneros "de a mentis" y por ello, aunque causa algo de temblor, la realidad es que vemos muy lejano ese momento… o ¿no?

La nueva entrega de Misión Imposible, la franquicia que Tom Cruise le dio vida, la transformó y la colocó entre las mejores historias de acción en la historia del cine (por eso hasta Spielberg le agradecía de haber salvado al cine no solo en lo económico, sino en la credibilidad), trae esta confrontación nuevamente a la pantalla, pero ahora con una diferencia: La Inteligencia Artificial está conviviendo ya con nosotros, se mueve entre nuestros dedos y hasta conoce lo que vemos, compartimos y deseamos.

Es por ello que el nuevo enemigo del agente especial "Ethan Hunt" sea una IA que no solo ha llegado a acumular millones de datos y secuencias de posibilidades, sino que además es ya consciente de su potencial para controlar y eliminar el supuesto "orden mundial" que has establecido los habitantes de este planeta y que con solo tener el código que puede ejecutar el engaño, la apariencia y la ventaja sobre la sociedad, es capaz de controlar todo. Por ello se llama la Entidad, porque tiene consciencia de si, de lo que podría obtener y que gracias a no tener un cuerpo, puede viajar a cualquier situación dentro del internet.

Pues bien, esta es la trama de esta edición, en donde Cruise de nueva cuenta hará alarde de lo que ya nos ha entregado en otras ocasiones. Y sí, corre en medio de una tormenta del desierto, como si corriera cualquier tarde de febrero por la Comarca Lagunera; corre otra vez por los techos, por las calles, por pasillos, sobre un tren; se pelea con los malos, salva a una nueva chica, se enamora de este nuevo objeto oscuro de su deseo y se conflictúa con el amor del ayer; lo hizo otra vez tomar el riesgo de hacer una secuencia de acción a pesar de que pudo decidir usar un doble, pero eso no es para él.

Lo que sí, el tema de este verano para el cine de Estados Unidos, además de llevar a la huelga a una de las partes más importante en la creación de las producciones (fuerza con guionistas y actores), fue destruir parte de la ciudad de Roma, ha sido una obsesión enfermiza.

Y aunque es la primera parte, esta no desmerece y hasta deja un buen sabor de boca, porque lo que nos ofrece el director Christopher McQuarrie, junto con Cruise (incansable a pesar de que el tiempo ya le está pasando factura a su rostro eterno), Rebecca Ferguson (se roba el show), Hayley Atwell (impresionante), Pom Klementieff (ya no solo es Mantis), Ving Rhames y Simon Pegg (disfrutan sus papeles), es una historia que puede emocionar, sorprenderse y hasta disfrutar. Mención aparte nuestro actor latino (boricua, pa' que tú lo sepas) Esaí Morales, qué gran actuación, de lo mejor de esta franquicia y con los años sigue mostrando una calidad impresionante (todos los recordamos como Bob, el hermano de Ritchie Valens en La Bamba).

Esta entrega pone muy alta la vara tanto para Barbie y Oppenheimer, pero eso ya lo sabremos la próxima semana.