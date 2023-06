Quiero palomitas

Todo el universo y sus infinitas posibilidades pueden colapsar, nuevamente, por un bagel (como en Everything Everywhere All at Once de Los Daniels) y por una mancha.

Regresa a la pantalla Miles Morales y su autodescubrimiento ya no como el héroe llamado SpiderMan en la Tierra-1610, sino como el chico que cada vez se está convirtiendo en un joven que será independiente, aunque sus padres tengan muchas dudas al respecto. Es decir, esta película en el fondo es reiteración de que nuestras decisiones pueden tener repercusiones tangibles para nosotros, pero a la vez expansivas (aunque no lo queramos) hacia otras personas.

Con ello, la película parece llevarnos a lo que todas las segundas entregas de muchas franquicias de acción hacen, meter la duda en todo lo que el protagonista va generando, quien se ve frente al resultado de sus acciones pasadas, con la idea de que tiene que arreglar de alguna manera, pero o lo puede empeorar o meterse al punto de que sería víctima de lo que su libre albedrío ejecutó.

Y aunque la estructura dramática parece que beberá otra vez del pozo de fórmulas “canónicas” del cine de superhéroes, Across the SpiderVerse busca utilizar a la animación no solo como recurso sino como motivo para ilustrar con los mismos trazos y colores, las emociones que surgen entorno a los personajes.

Podemos decir que esta película es un gran ejercicio de diseño gráfico, en donde no solo se entiende que el color es un elemento, accesorio o de fondo, sino que se convierte en la demostración de como los personajes se van sintiendo, como expresan sus deseos, miedos, arrepentimientos o posturas ante la vida.

Mención a parte, merece el desarrollo visual de Hobie Brown, el SpiderMan Punk, que es totalmente contrario con todas las reglas de la misma animación, construido por trazos o retazos de imágenes, con la idea de no obedecer absolutamente nada ni nadie, seguir sus instintos y construir su personalidad sin ningún artificio.

Además, que el villano en turno sea la Mancha (The Spot), que podría ser un enemigo sencillo de dominar porque su único poder es crear agujeros negros (otra referencia de la película de Los Daniels), es el enemigo más peligroso en un mundo de animación, de dibujos y colores, además de que encontró que el multiverso no solo es infinito, sino que puede contener infinitos dentro de este infinito, por lo que puede ser más peligroso al no tener límite alguno.

Se puede resaltar que para este esfuerzo gráfico y digital, el cual surge en los tiempos de Midjourney y Dall-e 2 en donde con solo hacer una “petición” la Inteligencia Artificial te entrega una imagen de gran calidad, han participado talento de todo el mundo, de nuestro país y de nuestra Comarca, en la persona de Leticia Maycotte.

En esta película podemos ver que el trabajo arduo va en los detalles más ínfimos, lo que en muchas ocasiones parece que se nos olvida como espectadores, ya que detrás de esta película cada segundo se creó en cientos de cerebros de creativos, así como en la capacidad de cientos de computadoras, para ofrecernos un gran espectáculo.