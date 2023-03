Quiero palomitas

"La animación es cine" ha sido el grito de guerra de nuestro Guillermo del Toro, en todos los escenarios en donde su obra Pinocho ha vencido. Aunque esta frase parece una obviedad, la postura del director mexicano va más allá de una exigencia para un sector de la industria que se le ha querido amarrar las manos.

De hecho, el mundo de la animación es parte del desarrollo del cine, tanto como el mismo lenguaje de planos y encuadres, de las líneas de producción y hasta del "Sistema de Estrellas" que ha mantenido el control de la generación de productos para la industria cinematográfica por casi un siglo.

Desde la primera animación Fantasmagorie, del francés Emile Cohl (1908) hasta las últimas innovaciones de los miles de estudios regados por todo el mundo, su principal idea es la de innovar, crear espacios que tienen sentido precisamente en el cine y por tanto, gracias a esta magia, el séptimo arte se ha dado la oportunidad de crear un sinfín de mundos antes que el mismo Minecraft o Roblox.

Es verdad que no podemos negar que un grueso de la producción de estas obras se enfoca al público infantil, y más si tenemos en cuenta que Disney ha creado un emporio mediático basándose en contar historias con los dibujos o modelos desarrollados en 3D animados.

Sin embargo, existen cientos de obras que no necesariamente van a este público, sino que son propuestas para un público que no solo busca entretenimiento, con temas que no necesariamente tienen que ir de la mano con el tan explotado "silly cartoon" (las clásicas "fantasías animadas de ayer y hoy") y que en muchas ocasiones son propuestas que van contra los códigos de lo que se entiende debe ser una animación.

Estos códigos buscan "proteger" al público infantil de cuestionar sobre actitudes de los personajes que salen en estas películas o cortos, mantener los clichés de lo correcto: el bien siempre triunfará sobre el mal; las princesas siempre están a la espera del príncipe y es él quien da sentido a sus ilusiones y sueños (aquí no hay espacio para sus deseos); los dibujos con formas más redondas son divertidos, juguetones y tontos; los colores son brillantes y es donde viven los "buenos", en la oscuridad y las sombras viven los "malos".

Pero aun con este querer empaquetar a la animación como solo otra opción de consumo (que representa año con año miles de millones dólares por su agobiante merchandising), ésta permanece como un campo de exploración para presentar historias que hagan al espectador pensar, identificarse y aun soñar, ampliando sus horizontes como espectador más activo que pasivo.

Así el grito de Del Toro tiene un eco enorme, porque hay miles de historias que necesitan ser contadas, de la forma más creativa posible. Al alzar la voz, el mexicano también planta un fuerte cuestionamiento a Hollywood ante la moda de querer convertir todas las animaciones en descafeinadas historias conocidas como versión "live action".

Mientras países como Japón o Francia apuestan a la generación de animaciones que vayan a diversos públicos, porque entienden que estas pueden regalarte profundidad, variedad en las narrativas (o formas de contar una historia) y el seguir experimentado, para alejarse de la famosa zona de confort.

Qué más quisiéramos que en este "mundo de caramelo" pudiéramos ver más propuestas de animación como Flee, Marcel the Shell with Shoes On, Isla de Perros, Loving Vincent, Anomalisa, Cerulia, Chico y Rita, o ya por lo menos nuevas historias por parte de los grandes estudios, pero la verdad es que estamos inmersos en una realidad en donde vienen Toy Story 5, Fronzen 3, Zootopia 2, Shrek 5 y más secuelas "al infinito y más allá".