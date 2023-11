Quiero palomitas: Radical

No he olvidado desde ese primer día que entre al salón de la escuela Rubén Moreira Cobos, turno vespertino, que aquella persona que estaba de pie en ese salón me recibiera y me diera la bienvenida como a todos mis compañeros, que me dio la palabra para confiar en mí (luego de ser dado de baja de otra escuela cercana) y que me diera la posibilidad de aprender, su nombre la Maestra Juanita.

Y así como ella todos nosotros tenemos alguien que nos cambió para siempre en un aula. Su dedicación y su entrega nos hicieron ver que no solo bastaba con aprender la lección sino comprender su importancia en nuestra realidad. Es por ello que una película como Radical no solo viene a recordarnos lo que nos llevamos de los salones de clases, sino de aquellas personas que transformaron a aquellas niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes solo por el amor a su labor confiaron en cada uno de nosotros.

Es verdad, una película sobre la educación en nuestro país no es nada nuevo, que viendo al Eugenio Derbez pensamos en voz alta "esto va a ser No Manches Diego o Maestro Campanita por doña Silvia Derbez", y si ya sabemos que puede ser que veamos una historia que busca como efecto la lágrima y la risa. Pero la realidad es que Radical va mucho más allá de las expectativas generadas.Esta historia se basa en la labor del profesor matamorense Sergio Juárez Correa, quien hace cerca de 12 años se convirtió en noticias junto a sus alumnos al obtener un desempeño extraordinario en la Prueba Enlace a nivel nacional, destacando su alumna Paloma Noyola, quien fue el primer puesto de todos los alumnos de ese año y quien llamó la atención de medios nacionales como internacionales.

Y todos, desde profesores de educación pública y privada se preguntaron ¿cómo le hizo para obtener esos resultados en una escuela primaria pública a las orillas de Matamoros, Tamaulipas? Muy sencillo, cambió su método de enseñanza y les dio la voz a sus alumnos, que ellos fueran quienes se interesaran en qué aprender. Su crítica al sistema tradicional de repetición no es fácil aceptarla, porque no cuadra con las planeaciones, ni con los programas escolares, ni con los tiempos administrativos que tienen nuestro sistema educativo de nuestro país.

Se arriesgó, luego de tener una crisis existencial y profesional, a tratar de transformar las vidas de sus alumnos antes que priorizar el aprender con la repetición y con la forma en la cual miles de mexicanos hemos sido educados. Y ese pequeño cambio de compartir el balón con el estudiante fue suficiente para transformar de manera "radical" a sus alumnos. Es cierto, la colonia en donde está la institución tiene las mismas condiciones de hace varios años, pero la transformación viene de poco a poco, con el trabajo constante que hacen aquellos que vieron en la educación la forma de transformar al otro.

Radical tiene una gran dirección por parte del trotamundo Christopher Zsalla (Kisumu, Kenia, 1974), quien va llevando esta historia a no caer en los elementos clásicos de la historias de superación a partir de la educación, sino todo el tiempo hay un hilo delgado que se puede romper y más en una realidad como la que hemos vivido gran parte del norte de nuestro país con respecto a los retrasos en el avance para las periferias, así como el flagelo de la violencia que ha sacudido a todos sin distinción. De ahí que la inquietud del espectador de no saber hacia donde terminará la historia.

Esta misma dirección se ve reflejada en el trabajo de un Eugenio Derbez diferente (quien se ganará una nominación para el Golden Globe y posiblemente, si doña Silvia mueve sus influencias en el cielo, hasta para el Oscar), deja atrás su personaje de toda la vida de comedia, para generar una empatía interesante con su personaje. El control del director permitió que Derbez luzca como un profesor que no las puede todas, pero quien si tiene la ganas de aprovechar el potencial de sus alumnos. Puede que para algunos no sea tan convincente, pero lograr que Derbez le bajará dos rayitas a su jocosidad y saber aprovechar su talento, si es de admirarse.Además, la mayoría de los niños son actores no profesionales, por lo que le da una frescura a cada personaje, porque no caen en el cliché de lo melodramático o en el sesgo de las personas que viven de cerca la violencia del narco, sino que cada uno de estos nuevos talentos se mostraron con una soltura que merece un reconocimiento.

Radical es una reflexión al interior de lo que es la educación, no solo para ponernos de frente a un problema que involucra a toda la nación, sino que también nos hace pensar en cómo podemos generar dentro de nuestras familias los talentos de cada uno de sus miembros, a pesar de la falta de herramientas necesarias para salir adelante y con la convicción de que nuestros tiempos son diferentes por lo que merecen medidas nuevas, en donde el profesor no es la autoridad que se impone, sino es el generador de cuestionamientos, de inquietudes por aprender y quien permite que la voz del estudiante no sea un eco, sino un sonido propio que inunde la atmósfera de nuestro país.

Esto lo aprendí de muchos maestros, pero nunca se me va de la mente quien dio ese primer impulso. Gracias Maestra Juanita.