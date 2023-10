Quiero Palomitas: Los Asesinos de la Luna

El oficio del cineasta es una suerte de amor, dolor, terror y alegría, por lo que no cualquiera puede darse no solo el permiso de poder dirigir a todo un equipo para lograr la magia de contar una historia, sino también el de tomar el lenguaje de la luz y las sombras, darle vida y generar una forma personal de hablar en ese escenario llamado cine. Esto lo ha logrado un hombre llamado Martin Scorsese.Como los buenos vinos, nuevamente Martin lo vuelve a hacer. En él se puede aplicar que su talento va de su cabeza hasta el firmamento y más allá, porque en cada película no solo nos pone a ver aquello que conocemos sino lo que puede estar muy escondido, nos lleva de la mano y pone nuestras miradas a observar el retrato del ser humano en todas sus expresiones.

El director estadounidense vuelve a llenar la pantalla grande con Los Asesinos de La Luna, la adaptación de la novela de no ficción Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Grann. El guion lo realizó Scorsese junto a otro veterano guionista de nombre Eric Roth, que entre sus adaptaciones esta una película algo famosa llamada Forrest Gump.

Y como es una costumbre, Scorsese se hace de los servicios de Leonardo Di Caprio, su álter ego de nombre Robert De Niro y sumándose de nueva cuenta a la editora Thelma Schoonmaker, sin dejar pasar la exquisita fotografía del mexicano Rodrigo Prieto.La historia se desarrolla a principios del siglo XX y nos presenta a "Ernest Burkhart" (Di Caprio) que viaja a las tierras de Oklahoma pertenecientes a la Nación Osage. Estas tierras que fue lo único que le dejaron los colonizadores a este pueblo originario, era infértiles y pobres, pero un suceso cambió todo, en éstas se encontraron petróleo, despertando la codicia de todo mundo, principalmente de tez blanca.

"Burkhart" visita a su tío "William Hale" (otra interpretación magistral de Robert De Niro), quien lo invita a trabajar con él y también a que se consiga como esposa a la hija de una de las familias más adinerada de los Osages, es decir que se case con "Molly" (Lily Gladstone quien se apunta para llevarse el Oscar). Eso le ayudaría a su negocio.

Y así comienza una historia que nos muestra como la avaricia por el poder y el dinero puede llevar al ser humano a cometer contra alguien desde la humillación y hasta la muerte con tal de obtener las ganancias que le permitan amasar fortunas.

Scorsese involucra al espectador no con un discurso efectista de considerarnos en el bando de los afectados, sino que nos enseña que tan frágil es la posibilidad de que también nosotros seamos tan perversos que si estuviéramos en sitio de los "villanos" seríamos iguales o peores.

El ritmo de la historia es envolvente, al punto que las tres horas de duración no pesan, ya que el director nos va llevando poco a poco a ver como el incipiente FBI, se interesa por conocer los motivos de una serie de asesinatos a personas de la Nación Osage, así como el elemento de entender por qué los responsables están convencidos de que están haciendo lo "justo".

Si bien algunos han considerado que Scorsese tiene mejores películas, cuando ganó el Oscar fue por El Infiltrado (2006), un "remake" de la película Infernal Affairs de Hong Kong (2002), y aunque será una contendiente muy fuerte de Oppenheimer, este filme nos ofrece un Scorsese no solo maduro sino maestro, que entiende que el cine tiene una propia forma, que va más allá de las palabras. Se cifra en la imagen, en el gesto y la luz, por lo que su arte consigue atrapar no al espectador que busca la explosión a lo Michael Bay o el terror de sustos de James Wan, sino la contemplación de un arte cada vez etéreo ante las nuevas formas de consumir imágenes, que día a día nos avasallan en todo lugar.

Esta película puede entrar sin problemas de lo mejor no solo del año sino de la década. Es un privilegio ver el cine de Scorsese y ser testigo de uno de los últimos grandes directores del siglo XX.