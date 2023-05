Quiero conocerte antes de que me salgan alas: admiradora enferma le envía mensaje a Chayanne

Chayanne es uno de los artistas consentidos de las mamás mexicanas. Una abuela, quien se declaró su admiradora, le envió un mensaje al puertorriqueño y conmovió a TikTok con sus palabras.

El intérprete de "Torero" es una de las figuras emblemáticas de la música hispana. A sus 54 años continúa levantando suspiros entre sus fans, sin importar la edad que tengan.

Para muestra de lo anterior, @stitchsh pidió ayuda a usuarios de la plataforma china para que el mensaje de su mamá pueda llegar al cantante. Y es que según reveló la mujer, fue diagnosticada con cáncer de colon.

A través de un clip, la señora relató su historia y también expresó sus deseos por conocer al cantante cara a cara.

"Chayanne, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colon y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas", señaló la señora.

La mujer también le dijo al cantante que tiene 3 nietos, los cuales le encantaría que conociera. "Por ellos quiero seguir adelante. Y no quiero causar lástima, por eso no había dicho nada, pero yo quiero verte y abrazarte", destacó.

La abuela no desaprovechó la oportunidad para piropear al intérprete de "Y tú te vas": "Haz de oler bien rico, papucho. Te quiero conocer, yo soy Lady Chayanne".

En un segundo clip compartido por la usuaria Tania Hernández, la mujer narró que conocer a Chayanne es el sueño de su vida. "Si lo conozco, que me traiga una cobija con su foto para que ahora digan que duermo con él. Lo quiero muchísimo", dijo la abuelita.

Ante la petición de la señora, usuarios de TikTok no tardaron en mencionar al cantante en el clip para que pueda verlo.

"Ojalá que se le haga su sueño realidad y llegue con la colcha, sería genial", "El sueño de muchas como yo", "Chayanne, por favor dale felicidad y fuerzas a la señora que está luchando", se lee en el post.