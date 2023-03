'Quiero abonar a un país más justo'; Daniel Robles Haro plantea en la mañanera mayor inclusión de personas con discapacidad

Exponiendo que busca sumar al desarrollo de un país más justo e inclusivo, el activista con parálisis cerebral, Daniel Robles Haro logró llegar a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para plantear dos de sus propuestas.

"Mi nombre es Daniel Robles Haro y esto que usted escucha es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas", dijo el joven en su mensaje introductorio ante AMLO, a quien explicó que él tiene parálisis cerebral severa, por lo que no habla, no camina, y solo puede controlar sus ojos.

Directo y firme en sus planteamientos, el activista preguntó al presidente: "¿Conoce usted los tableros de comunicación alternativa y aumentativa?", señalando que son un catálogo de imágenes llamadas pictogramas, de los cuales cada uno representa una idea o un concepto, que son de gran apoyo para quienes por alguna discapacidad no pueden hablar.

Daniel Robles Haro manifestó: "yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas", por tanto, indicó que su primer planteamiento consiste en la incorporación de estos sistemas de comunicación alternativa en los planes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Yo soy afortunado de tener un celular, pero esto puede ser accesible para todas las personas que lo necesiten, por eso le pido su apoyo para contactar a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación y proponer que este tema de los sistemas de comunicación alternativa se incluyan en la próxima edición de los libros de texto gratuitos; sería un importante paso para una educación incluyente", dijo el joven activista.

En cuanto a su segundo planteamiento, señaló que este "tiene que ver con accesibilidad urbana y no requiere de gran presupuesto, es más bien cuestión de empatía y voluntad".

"La cuestión es -preguntó al presidente-, si usted estuviera a cargo de una persona que por razones de salud o discapacidad, no se pudiera valer por sí misma, ¿cómo o dónde le cambia el pañal o le ayuda a acomodarse la ropa, estando en un espacio público?".

"Desde hace tiempo estoy buscando que se reforme el reglamento de recomendaciones de accesibilidad para espacios públicos, específicamente los baños, y se agregue al mobiliario requerido un cambiador de tamaño universal, que lo mismo funcione para un bebé, una persona con discapacidad o un adulto mayor", manifestó, añadiendo que su petición es saber con quién dirigir esta propuesta.

"Realmente no sé a qué autoridad recurrir. Ya fue a plantearlo al mismísimo Senado y no ha habido respuesta. Usted solo dígame a dónde y con quién, y yo voy", comentó Daniel Robles a AMLO, a quien le añadió que en Zapopan, su ciudad de residencia, este tema es ya es una realidad y le gustaría que esto se construyera a todo el país.

"Quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. Y también me gustaría que me permitiera venir algún otro día. Creo que, para 10 horas de conferencia semanal, 5 minutos de inclusión serían una excelente idea y no le harían mal a nadie", concluyó el joven activista.

Ante sus propuestas, el presidente López Obrador aseguró que en su Gobierno "le vamos a pedir a la secretaria de Educación que se dé una respuesta, a Leticia Ramírez. Hoy mismo. Y acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidad diferentes, sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México y le vamos a pedir a la jefa de Gobierno que hable con ustedes, que hable contigo"

"Y están invitados para asistir (a la mañanera), para venir cuando lo consideren", dijo AMLO, agregando que "es importante que se sepa que nosotros estamos atendiendo, como nunca se había hecho, a personas con discapacidad".

"Esto que tú planteas, Daniel, también debe ser atendido, y vamos a empezar, aunque no podamos concluir nosotros, que se inicie lo que están proponiendo. Esa es mi respuesta", dijo el presidente.

