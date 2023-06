Quieren empresarios laguneros mantener comunicación con el estado en nuevo gobierno

Empresarios laguneros buscan mantener abierto el canal de comunicación con el gobierno del estado de Coahuila, a fin de abordar temas importantes para la región, desde el agua hasta la definición del nuevo secretario de Desarrollo Económico.

Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, consideró que se ha tenido un canal de comunicación abierto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y es un escalón que se logró, por lo que no se puede permitir caer en cuanto a este nivel de diálogo con el próximo mandatario, Manolo Jiménez Salinas.

"Me parece muy correcto que haya venido al Subcomité para ver las ventajas y beneficios que tiene, el principal para mí es un lazo de comunicación constante con el gremio empresarial, entonces, le vamos a pedir, definitivamente, hay muchos temas que tratar, el tema del agua me parece muy importante pero también la infraestructura, los impuestos, cómo se va a distribuir el recurso y el elefante dentro del cuarto, que es el tema de los responsables de la megadeuda, que hasta cierto punto no hemos encontrado que se haya esclarecido y que es algo que los coahuilenses están pidiendo", comentó.

Consideró que existe una gran oportunidad en la región Laguna para la atracción de inversiones, por lo que en los próximos años se aprovechará esta tendencia para la generación de más empleo, pero indicó que la forma en que se va a desarrollar debe ser otro asunto interesante a tratar con el próximo gobernador, para que él pueda definirles su plan de trabajo.

"Se había comentado en varias reuniones que tuvimos con el gobernador electo el tema de que la Secretaría de Desarrollo Económico estuviera en La Laguna, que tuviera un titular lagunero y creo que sí sería importante poder platicar con él antes de que lo designara, presentarle algunas propuestas con el fin de sumar, no de imponer, nosotros vivimos aquí, conocemos quién le sabe al tema", expresó.

Recordó que aún faltan algunos meses para que tome protesta el nuevo mandatario del estado y confió en que en este periodo se pueda mantener la comunicación con el sector empresarial de la región lagunera, como ha ocurrido hasta el momento con el actual gobernador de Coahuila.