QUIERE SALIR CAMPEÓN

- Lucas González disfruta su estadía en Santos Laguna. El joven mediocampista argentino, que llegó como refuerzo de los Guerreros para este Clausura 2023, quiere trascender en la Comarca.

"Vengo a hacer mi carrera, darlo todo y pensar en levantar algo con Santos, salir campeón y poder disfrutar día a día", dijo el popular "Saltita", a quien no le gusta el apodo, aunque en México, lo ha asimilado de buena gana.

Y es que al nacer en San Salvador de Jujuy, muy cerca de la localidad de Salta, existe una rivalidad regional, por lo que el mote es complejo, a pesar que el futbolista, tiene familia en ambas ciudades argentinas.

A pesar de sus 22 años de edad, Lucas Nahuel no la pasó nada bien en su país, y aunque no pensó en retirarse, cuestionó mucho su continuidad en este deporte, debido al sufrimiento que tenía con las constantes lesiones que no aquejaban.

"Llegué a un punto de mi carrera que no estaba disfrutando y eso para el futbolista no es bueno. Siempre me pasaba algo cuando en mi mejor momento, pensaba que iba a despegar y consolidarme en el equipo, pero algo sucedía, así que pensaba muchas cosas y ya no disfrutaba", confesó el pampero.

Pero llegó la oportunidad de venir a Santos Laguna y no la desaprovechó, ya que está convencido que las cosas pasan por algo y aprendió de todas las experiencias negativas.

Amante de los chilaquiles, al ser de la primera comida mexicana que probó recién se practicó los exámenes médicos, además de las tradicionales gorditas laguneras, el volante albiverde al igual que su novia, se siente contento en la región.

"Es una ciudad linda y tranquila, en un equipo, club impresionante, con instalaciones que tienen todo, por lo que espero poder ayudar de donde me toque al equipo", expresó.

Acerca del TSM comentó: "Es algo impresionante, cuando llegué al club, me empezaron a llevar a conocer instalaciones y vestuario, al principio me perdía para ir al gimnasio, pero ya te acostumbras y listo".

CAMBIO DE AIRES

Dejó en claro, que existen jóvenes en Santos Laguna con mucho potencial, por lo que espera estar a la altura, en un cambio radical que tuvo, en su estilo de vida y como profesional, del cual poco a poco, se está acostumbrando.

"Fue un poco difícil", recordó hacer de su llegada a México. "Estuve 4 años en Independiente, se me hizo complicado salir de una zona de confort, tenía todo, a la familia cerca, pero llego a un país nuevo, cultura, compañeros, pero a medida que fui conociéndolos, me dieron confianza".

Al igual que su pareja, le gusta caminar y pasear, sobre todo en los centros comerciales, esperando conocer el Cristo de las Noas, donde los Guerreros se tomaron la fotografía oficial la campaña pasada.

"Es una ciudad tranquila y a mi novia le gusta", recordando que sus paisanos Javier Correa y Juan Brunetta, junto a sus familias, lo han ayudado en esta transición, en un futbol que le ha sorprendido de manera positiva.

Además de extrañar la milanesa y napolitana con fideos de su casa, González también ha tenido un respaldo en el paraguayo Cecilio Domínguez, con quien coincidió años atrás en el Independiente de Avellaneda. Su compañero en las concentraciones es Raúl "Dedos" López.

"Espero dar lo mejor en el club, con la confianza que me han dado, así que quiero quedarme aquí y ayudar, dar lo mejor y que se tome la mejor decisión, para quedarme", dijo en cuando al contrato vigente, que lo tiene ligado un año a préstamo, con opción a compra.

Advirtió que en Argentina, le dijeron que el futbol de la Liga MX no era para él, que estaba un escalón abajo, "pero es impresionante el ritmo, debes estar bien físicamente, es muy dinámico, debes estar bien preparado, todos los equipos son competitivos, así que me ayudará mucho".

DIFÍCIL MOMENTO

Recordó que su debut en México con Santos Laguna, no fue muy fortuito. Ingresó de cambió y fue expulsado a los pocos minutos de estar en la cancha del Corona.

"Estaba después en el hotel solo, con un debut que nadie se imagina, uno piensa que todo bien, pero llega la primera roja en Primera División, pero por algo pasa. Llegó el apoyo de los compañeros, gente que trabaja en Santos, directivos, gente de campo, te alientan a seguir cuando estás solo", destacando que eso lo tiene más motivado que nunca.

LIONEL MESSI, UN ÍDOLO

Para Lucas, su gran inspiración y motivación ha sido Lionel Messi. En el astro argentino, al igual que toda su generación de futbolistas en Argentina, lo tienen como un verdadero ídolo, sobre todo al llevar a la albiceleste, a la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Recordó aquella emocionante final ante Francia, la cual fue épica. "La viví con mucha tensión en Buenos Aires. Salimos de entrenar temprano debido a que no se podía caminar por la calle, toda la gente afuera, cuando terminó el partido todos a llorar, reunidos todos en el Obelisco, algo impresionante, todavía a la fecha me salen recuerdos y me emociono".

Y es que le dio todo el reconocimiento a la "Pulga" y la sensación que le dejó el título en Qatar 2022. "Por Messi, se lo merece y los jugadores, también Scaloni que lo ayudaron. Representa todo, es un ejemplo para nuestra generación y las que vienen, la carrera que hizo".

Agregó que es algo que pueden ver y soñar, llegar a jugar en Primera, esforzarse, si hay derrotas, seguir adelante, al considerar la carrera de Leo, algo impresionante, ya que es el mejor del mundo, un argentino que los pone feliz.

"Las cosas que hace, no es normal. toda la gente lo disfruta de todos los países. Tanto la peleó, fue criticado, así que feliz y que sigan los éxitos", por lo que en lo personal, le sirve de motivación para también emular a sus paisanos que han venido a triunfar a México.

PARTIDOS

ha jugado Lucas González con Santos Laguna, tres de ellos como titular.