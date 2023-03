¡Quiere pelear en México! Brandon Moreno le ve futuro a la UFC en el país

Brandon Moreno conquistó el campeonato de peso mosca en la UFC al vencer en un combate lleno de emoción a Deiveson Figueiredo, un resultado que generó un auge de las artes marciales mixtas en México.

Una situación que, sumada a los títulos de sus compatriotas Yair Rodríguez y Alexa Grasso, le genera una gran emoción, considerando una buena oportunidad para pelear en México en el 2023.

"Hoy la excusa perfecta es que México tiene a tres campeones, la última palabra siempre la tendrá la empresa, pero la esperanza queda allí. Yo tengo la ilusión de volver", comentó.

Moreno agregó que ha tenido conversaciones con directivos Ultimate Fighting Championship y adelantó que se tienen importantes planes para diferentes eventos en el país.

"He platicado con gente de arriba en la empresa y me dijeron que se tiene un futuro importante para México. Lo único malo es que no me han dado fechas concretas, pero si se tiene un plan a futuro en el país".

Por último, Brandon Moreno habló de la intención de poder realizar dos defensas de su título, buscando con ello demostrar su experiencia y calidad en la jaula.

"Quiero defender mi campeonato dos veces más este año, vamos a ver si la UFC viene a México. Tengo entendido que septiembre se encuentra libre y sería increíble, si eso no ocurre me gustaría pelear en julio y a finales de año", finalizó.