'Quiere minutos de fama', Myriam Montemayor se lanza contra Ventaneando y termina criticada

Tras revivirse las fuertes críticas que algunos de los conductores de "Ventanenado" han hecho en contra del físico de varias personalidades, entre ellas la cantante Yuridia, la emisión se encuentra en el ojo del huracán; incluso, varios usuarios han pedido que sea retirada del aire.

Y es que no sólo se han negado a ofrecerle disculpas a la exacadémica; sino que cada vez son más los nombres que se unen a la larga lista de afectados, entre ellos el de otra exconcursante del famoso reality de canto, Myriam Montemayor.

La ganadora de la primera generación de "La academia", hizo uso de sus redes sociales para manifestarse en contra del programa y hasta les mandó un contundente mensaje luego de que algunos usuarios recopilaran los ataques a los que se vio expuesta por Pedro Sola, Daniel Bisogno y Pati Chapoy.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante compartió un video en el que Sola se expresa muy mal de ella y hasta la tacha de ser una persona "odiosa", algo que el resto de sus compañeros apoyaron: "Es odiosa la Myriam", se le oye decir a Pedro, mientras que Bisogno remata: "Y el susto".

En su publicación, la intérprete de "Hasta el límite" reprobó las palabras de los presentadores y aclaró que la libertad de expresión termina cuando afecta a terceros: "El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conlleven a la violencia, el límite de las acciones libres es justo dónde comienzas afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades", escribió.

Aunque muchos salieron en su defensa y aseguraron que el programa se especializa en generar odio, también hubo otros que la atacaron y hasta destacaron que solamente se estaba colgando de los problemas de otros para poder figurar.

"Myriam colgándose de los problemas de otros para variar", "Mentiras no dijeron", "Como cantante eres excelente pero tú actitud le da en la torre a todo", "Es que sí eres odiosa", "Fuerza, Myriam", "Sí eres muy difícil, reconócelo", "La señora quiere sus minutos de fama", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero Myriam no se quedó callada y aunque no respondió a todos sus detractores, si explicó que el problema de la violencia no es de una sola persona, incluso reveló que durante años ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte del programa, lo que ha dañado su imagen y la opinión que el público tiene de ella.

"No tiene cabida, normalizar o justificar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones o tiempo, en mi caso ha sido recurrente por años, una campaña de desprestigio repercute en la imagen y opinión pública, afecta laboralmente, y en diversas formas", indicó.