Harold Preciado quiere jugar muchos años en Santos Laguna

El máximo romperredes del Apertura 2023, planea jugar muchos años en la Comarca Lagunera. El colombiano Harold Preciado, a quien le queda un año de contrato con los Guerreros, dejó en claro que está contento con los albiverdes, pero en este momento, su mente está en enfrentar y derrotar la próxima semana a los Cañoneros del Mazatlán FC, en la antesala de la liguilla.

"Soy feliz en Santos, me queda un año de contrato" dijo este miércoles en el Territorio Santos Modelo (TSM), el flamante campeón goleador de la Liga MX quien agregó en cuanto a posibles negociaciones para la extensión de su permanencia en Torreón: "El presidente Dante (Elizalde) me lo mencionó para sentarnos a hablar, pero todo queda en manos de mi representante, estpy enfocado en el Play-In y hacer un buen partido ante Mazatlán".

En la larga preparación de los verdiblancos, el artillero cafetalero fue sincero cuando se le cuestionó su opinión, más allá de la cuestión legal para extender su permanencia en la región: "Me gustaría (quedarme), soy muy feliz y espero durar muchos años en Santos".

Y es que para Harold, el que tiempo atrás Dante Elizalde fuera hasta Colombia por él, para negociar su fichaje, tiene un alto valor que no se compara con nada, por lo que está agradecido con el mandamás de Santos Laguna.

"Representó mucho para mí, que fuera Dante a la ciudad de Barranquilla para hablar conmigo, fue algo importantísimo, lo he mencionado muchas veces, que si no es por él, no hubiera venido a Santos, una persona que mostró su respeto sobre mí y por eso tomé la decisión de venir a Santos" concluyó.