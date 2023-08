¿Quiénes son Grupo Frontera, el fenómeno musical que AMLO apoya y se presentará en el Zócalo?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado sus mañaneras para promocionar a la banda Grupo Frontera, a quienes considera de los mejores exponentes actuales de la musical regional mexicana.

Tal ha sido su apoyo que mostró uno de los temas más famosos de esta banda durante la conferencia matutina, al respecto, los intérpretes del tema UN X100TO, celebraron que el mandatario mexicano los apoye.

“La verdad andamos muy agradecidos por eso porque, si nosotros nunca habíamos pensado salir de donde somos nosotros, que es el Valle de Texas, imagínate que el presidente de México te reconozca”, indica su vocalista, Adelaido "Payo" Solis III, desde Ciudad de México.

Payo cuenta que su papá mostró el mayor orgullo cuando le compartió un video de López Obrador, quien en su rueda de prensa matutina ha exhibido tres éxitos del grupo: No se va, Frágil y unX100to, al considerarlos exponentes de la actual música mexicana.

Este miércoles nuevamente se escuchó el tema No se va en la mañanera, pues el presidente anunció que Grupo Frontera se presentará el 15 de septiembre en la Ciudad de México.

Pero, cuál es la historia detrás de esta agrupación:

Adelaido Solis II “Payo” (vocalista); Julián Peña Jr. (percusionista); Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarra); Carlos Zamora (bajo) y Juan Javier Cantú (acordeonista y segunda voz), nunca imaginaron que un pasatiempo les daría fama internacional.

Los nombres anteriores, probablemente le resulten al lector prácticamente desconocido, pero al escuchar la frase: "Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, No se va, no se va", inmediatamente se viene a la mente uno de los temas musicales de mayor éxito de este 2022, la canción No Se Va, interpretada por Grupo Frontera, conjunto al que pertenecen los músicos mencionados.

Este grupo de regional mexicano es originario de Estados Unidos, específicamente del Valle de Texas, con raíces mexicanas de Nuevo León y Tamaulipas.

Su fusión musical se dio a principios del 2022, a mediados del mes de marzo comenzaron a subir videos de covers en su canal de YouTube, en sus primeras versiones estaban temas como Estos Celos, pero fue hasta que hicieron una versión del tema No Se Va, original de la banda de pop latino, Morat; que su fama despuntó, siendo la canción más viral del año en español.

Desde entonces, la banda no ha parado de tener éxito, pues han logrado colaborar con otras figuras musicales como Bad Bunny, Carin León, Grupo Firme y Manuel Turizo.

Entre los éxitos de Grupo Frontera están los temas: El amor de su vida, Un x100to, Tulum, Que vuelvas y Frágil, por mencionar algunos.