¿Quiénes cantan las canciones más virales de TikTok del momento?

TikTok es más que una red social, pues esta plataforma no solamente sirve para que los usuarios compartan diferente tipo de contenido que abarca desde noticias, entretenimiento, chismes, bailes, entre otras cosas. Si no que también es un espacio que usan las disqueras para promocionar a sus artistas con "challenge" o "trends".

Los "trends" de TikTok suelen venir acompañados de coreografías u otro tipo de retos, los cuales generalmente vienen acompañados de una canción, en ocasiones son temas que son populares en la radio, YouTube o servicios de "streaming" como Spotify.

También hay canciones viejas que toman fama tras aparecer en películas o series, tal fue el caso de Bloody Mary de Lady Gaga, que aparece en la serie Merlina y se hizo viral en pleno 2022 a pesar de ser del año 2011, o el tema de los años 80, Running Up That Hill, canción que apareció en Stranger Things.

Incluso hay canciones que son éxitos cien por ciento gracias a TikTok, son temas que se hacen conocidos después de ser usados en algún baile o reto, como es el caso de Malas Decisiones de Kenia Os.

Las tendencias musicales cambian de manera constante, pero en los últimos meses del año hay varios temas que se van a apoderar de las redes sociales gracias que se han vuelto tendencia en TiKTok.

Muchas de estas canciones seguro que ya las has escuchado, aunque a veces no tenemos idea de quienes interpretan estos éxitos. A continuación te presentamos las canciones más virales del momento en TikTok y quiénes son sus intérpretes.

1, WATER- TYLA

"Make me sweat..." la canción Water de la artista sudafricana Tyla, de solo 21 años de edad, se ha vuelto un fenómeno en redes sociales y los listados de popularidad. La canción se estrenó en julio, aunque no fue hasta septiembre que tomó mayor fuerza gracias a la increíble coreografía que hace Tyla, la cual ya se ha convertido en uno de los retos favoritos en TiKTok.

2. SI NO ESTÁS- IÑIGO QUINTERO

Si no estás es la balada del artista español Iñigo Quintero, quien ya se colocó en el número uno de los éxitos globales de Spotify. La canción tiene corte religioso, lo cual hace aún más sorprendente el éxito que ha tenido, siendo uno de los temas más usado en TiKTok, aunque no tiene un "challenge" en particular.

3. MY LOVE MINE ALL MINE- MITSKI

Esta balada recién se estrenó a prinicpios de octubre; sin embargo, ya ha ganado popularidad en redes sociales. Aunque no tiene tampoco un reto, ha sido usada en TikTok para compartir momentos de nostalgia e incluso paisajes de viajes.

4. IDGAF- DRAKE FEAT YEAT

Esta canción de Drake no es solamente uno de los temas que cada día ganan más puntos en TikTok, sino que también es una de las más reproducidas en plataformas como Apple Music y Spotify.

5. GREEDY- TATE MCRAE

La canadiense Tate McRae está arrasando en las listas de popularidad con su canción Greedy, en TikTok está siendo usada en particular por mujeres mientras toman el celular a modo de selfie posan para la cámara y hacen una caminata de modelo.