Previo al segundo informe de resultados, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, visitó las instalaciones de esta Casa Editora donde compartió un balance de lo que ha sido administrar Torreón en los últimos dos años. Reconoció a su equipo de trabajo, más dijo que los puestos no son permanentes, aceptó errores "quien no hace nada no comete errores" y reiteró sus intenciones de reelección para 2024, aunque precisó que es una decisión que no le corresponde, "estoy listo para todo", acotó. "¿Mi relación con Manolo Jiménez? Es inmejorable".

Ligero, relajado y sin tanta etiqueta respondió los cuestionamientos hechos por El Siglo de Torreón.

INFORME Y PROTOCOLO

Justamente, bien lo comentas, es el lunes 11 de diciembre (hoy), a las 12:00 del mediodía, en el Teatro Nazas, y el protocolo es un informe muy ejecutivo, es importante, es ciudadano.

En la mañana, a las 09:30 horas, doy la parte oficial ante el cuerpo colegiado, ante el Cabildo, donde habremos de dar cuenta y presentar el informe formal, el informe oficial, la parte institucional, y el informe ciudadano será a las 12:00 horas del mismo día.

Creo que es una parte importante, informar, comunicar, transmitir a la ciudadanía, a todos los actores. Así inició mi campaña, así inició mi gobierno, y creo que el ciudadanizar las decisiones, el marco general, obviamente en este informe, y que la ciudadanía sepa qué estamos haciendo, qué hemos hecho en este 2023, desde el inicio de mi gobierno y cómo vamos a concluir el 2024.

BALANCE DE SU GOBIERNO

Yo planteé en cuatro ejes de gobierno esta administración e, indiscutiblemente, el bien público número uno tiene que ver con seguridad. La competitividad y fortalecimiento económico, desarrollo social y un eje transversal que tiene que ver con la salud, es fundamental.

En todas las áreas, en infraestructura y obra pública, pero en todas las áreas hay temas qué destacar. No me toca decirlo a mí, pero me toca informarlos. Y creo que hemos priorizado desde el inicio de mi gobierno, incluso desde la campaña, ciudadanizamos también para priorizar; no se tiene todo el recurso que uno desearía para atacar todo al mismo tiempo, pero sí priorizamos en materia de seguridad pública, en materia de obra pública, de infraestructura vial, de infraestructura de carácter social, como las 430 plazas que hemos rehabilitado, 35 nuevas, 30 techumbres.

Creo que hay que destacar seguridad pública, obras de infraestructura vial, que es importante, atracción de inversiones y más y mejores empleos, que suena muy genérico, pero, el poner esto en indicadores es un tema diferente, y lo hemos puesto en indicadores, en materia de atracción de inversiones, de generación de empleo, de aumento salarial, un poco más de 430 pesos, que lo hemos aumentado de manera importante; más de 1,150 empleos al mes, casi 13 mil empleos al día de hoy, y poner a Torreón en los ojos de México y del mundo, no fue solo un discurso de campaña o del inicio de mi gobierno. Creo que es algo importante, Torreón ya lo ha sido, somos una ciudad muy joven, con 116 años, una ciudad multiétnica, aspiracional, con un gran valor de emprendimiento y eso es algo que, a quienes nos toca tomar las decisiones en este orden de gobierno, hoy hay que ponerlo en la mesa.

Yo creo que es el momento, yo lo dije en un evento que tuve a la mitad de mi gobierno, es el momento de Torreón, es el momento, por supuesto, de Coahuila y es también de hacer las cosas: infraestructura, generar confianza, credibilidad, entre otras cosas.

¿QUÉ LE HA FALTADO AL GOBIERNO?

Aparte de mucho presupuesto… subimos cerca de 30 % los ingresos, Torreón lo recibí recaudando alrededor de 2 mil 850 millones de pesos y hoy estamos por el orden de los 3 mil 700 millones; es algo que yo le agradezco a la ciudadanía, la confianza y seguiremos trabajando, eso lo queremos traducir en competitividad, en productividad.

Errores, evidentemente, únicamente no los comete quien no hace nada. Y sí hemos tratado de imprimir en mi administración la responsabilidad, trabajo, y eso te lleva, a veces, a cometer errores u omisiones. No tendría uno que señalar ahorita, pero creo que nos ha faltado indiscutiblemente más tiempo y presupuesto.

Y los errores, hemos tratado y hemos hecho un gran esfuerzo para que sean los menos, por una razón muy simple que yo la tengo como una concepción muy personal que no la quiero dejar de decir y lo digo también como empresario: en la empresa, uno asume las responsabilidades de equivocarse o no, pero, al final uno tiene los beneficios o uno paga las consecuencias. Y cuando uno es servidor público, no debe de equivocarse y trata de hacer todo lo posible para no equivocarse, por eso ciudadanizar las decisiones, y tomarlo con fortaleza y asumir también la responsabilidad de tomarlas es importante, pero trata uno de equivocarse lo menos, porque cuando uno se equivoca como servidor público, mucha gente paga las consecuencias.

LO MÁS DIFÍCIL QUE HA ENFRENTADO...

Varias cosas, pero, la seguridad es un tema 24/7. Nos ha ido muy bien en indicadores, vamos en el camino correcto, pero no es una tarea concluida, es algo que estamos permanentemente atacando, insisto, 24/7, con nuevas estrategias de reacción, de proximidad, de inteligencia, de contrainteligencia, de prevención, y es algo que está ahí.

Mi principal preocupación y ocupación es la seguridad, indiscutible.

Y en términos de servicios públicos, pues el agua, el alumbrado, el drenaje, que son temas importantes, que son temas de todos los días y que es algo que lo tomamos en una condición que no es la que yo hubiera querido.

No me gusta mirar para atrás, pero sí me gusta saber dónde estoy parado para tomar decisiones acertadas, cómo vas a transitar, con quién vas a acompañarte y cuánto tiempo te va a tomar resolverlas.

Hemos tomado decisiones firmes en el tema del agua y el drenaje, con 12 puntos muy claros. Y hemos hecho también lo posible y otras cosas que van más ajenas de las posibilidades de este orden de gobierno, como es ir a buscar recursos en el orden internacional para el drenaje pluvial, y buscar opciones, que hoy, la verdad, es que hemos encontrado una gran respuesta en el gobernador Manolo Jiménez y ya tenemos una ruta de cómo vas a transitar particularmente en estos dos grandes temas.

RELACIÓN CON MANOLO

Tenemos una relación histórica, extraordinaria, familiar, histórica, personal. Y creo que es importante porque también ha sido una ruta que yo he decidido así hacerla como servidor público.

Afortunadamente, a mis 27 o 28 años de haber iniciado mi carrera política, tengo la fortuna de poder ver de frente a todos los exgobernadores, a todos los exalcaldes, porque mi carrera ha transitado sin que la traición sea un factor; al contrario, con la suma, con el esfuerzo, con trabajo, con errores, con aciertos, con encantos, con desencantos, pero siempre con la firmeza de poder platicar y ver a los ojos a cualquier de quienes han transitado por mi carrera en cualquier orden. Y eso es algo que voy a seguir haciendo.

Hoy, la relación que tengo con el gobernador Manolo Jiménez es inmejorable. Estamos haciendo una estrategia desde que él fue electo, y creo que esto va a ayudarle muchísimo a Torreón, a La Laguna y, por supuesto, a Coahuila.

GIRO INDEPENDENCIA, MENCIONADO POR MANOLO

Todo lo que pasa en Torreón, nosotros estamos inmersos, para eso nos eligieron. Yo no puedo, tampoco, aunque sean mis facultades o no, Torreón y los torreonenses decidieron que yo encabezara un proyecto que se llama la alcaldía, y yo no puedo pasar facultades, incluso hay facultades constitucionales, otras del orden legal, pero, al final, lo que pasa en Torreón me ocupa y me preocupa, y me obliga también a coordinarme con cualquier orden de gobierno, así sea estatal, federal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y hasta el día de hoy lo he hecho y lo seguiré haciendo.

Y todas las obras que están aquí, las hemos hecho, en verdad, con mucha puntualidad y con mucha coordinación. Y el Giro Independencia, así es, hay una colaboración absoluta con el gobernador Manolo Jiménez en términos del Giro Independencia, al margen del porcentaje o los recursos, porque hay mucha obra que viene en el 2024, en pavimentación, en obra pública, también, infraestructura vial, en agua, en drenaje. Y en el camino, vamos a ir viendo cómo coordinamos los recursos.

Al final, creo que la combinación, la buena coordinación, el intercambio de información, han sido factores que es lo que tiene a bien a Torreón. No hay héroes solitarios en esta película, y menos en 2023. Creo que hay gente que trabaja de manera responsable, comprometida, y eso se nota, y la gente lo sabe.

Yo creo que el trabajo se transmite, el compromiso también, la responsabilidad, y al final tiene como consecuencia, resultados. Y todo el esfuerzo que no se traduzca en resultados, pues es mentira.

GOBIERNO DE DURANGO Y DE COAHUILA: DIFERENCIAS CON LA FEDERACIÓN. EL PRI, A NIVEL NACIONAL

La política, los partidos políticos, la política nacional y la geopolítica también, Torreón y Coahuila no son ajenos, tienen rumbos, tienen rutas y tienen momentos y hoy, bueno, creo que nosotros, al final del día, la ciudadanía elige, y tiene los gobiernos que ellos eligen. Y creo que el momento no lo puedes, tampoco, desligar de algo que está pasando en México.

Sí, sí somos de alguna forma, prácticamente Coahuila y Durango los únicos estados que están gobernados con alianza y encabezados por priistas, pero yo creo que es un gran reto y una oportunidad, porque la política no es un oficio de ocasión, hay que ocuparse, hay que preocuparse, hay que estudiar y hay que prepararse para ser, para tener y sobretodo, prepararse para tener una gran responsabilidad como la es ser alcalde, ser gobernador o cualquier otra posición, y creo que eso es importante, no tomar las responsabilidades de forma somera.

Creo que hoy terminamos e iniciamos etapas, pero a la ciudadanía, con buenos gobiernos, se le convence.

Y bueno, habrá que ver qué pasa en el país, pero nosotros, el único compromiso que tenemos, en el caso personal, y lo hemos coordinado y platicado con el gobernador Manolo Jiménez, es darle resultados a la ciudadanía, tener rutas muy claras, como son los ejes de gobierno y trabajar mucho, porque hoy México lo ocupa y también Torreón y Coahuila, por supuesto.

¿DE ACUERDO CON LAS ALIANZAS?

Siempre las alianzas son importantes, yo tengo grandes amigos de todas las ideologías, y si podemos coincidir en proyectos, en lo cual hoy México, Coahuila y Torreón lo ocupan, esto es un tema de suma, tenemos un gran tema por delante, y sacar a México adelante, es una tarea que inicia desde lo local.

REELECCIÓN

Todo lo que no está sustentado en trabajo y en resultados y en compromiso, se vuelve espuma. No me toca a mí decirlo, yo he tratado de dar y de poner el mayor de mis esfuerzos en prácticamente ya dos años de gobierno, y creo que a estas alturas la ciudadanía sabe si trabajas o si no lo haces, y sabe si tienes compromisos con Torreón o si no.

Yo lo dije y yo lo reitero: yo estoy listo, pero la decisión no está en mi cancha. ¿Yo decido qué hacer con la carrera de Román?, sí, y tengo una ruta clara, pero las decisiones al final no las voy a tomar yo. Yo estoy preparado para lo que sea, para cualquier ruta que sea, yo estoy listo. Pero, lo único que sí le puedo dejar a Torreón, es lo que hecho, no lo que quiero ser.

Ahorita concluyo yo esta administración en 2024, y créanme que tengan la certeza de que habré de poner todo mi esfuerzo, trabajo, dedicación y empeño para darle los mejores resultados a Torreón.

¿Qué venga más adelante?, estaré preparado.

SATISFACCIÓN CON SU EQUIPO DE TRABAJO, ¿HABRÁ CAMBIOS?

Sí estoy contento y les agradezco también el esfuerzo pero, yo lo dije el primer día de mi gobierno, mi confianza la han tenido, y a dos años, se las he ratificado, pero, es permanente, yo hago evaluaciones, hago de alguna forma unas catarsis internas… son sellos personales que cada uno de nosotros le imprime.

Pero, lo que sí sé es que, en el servicio público, siempre tienes que estar en una reflexión permanente. Y el día que no convenzan a la ciudadanía de Torreón, ese día será su plazo. Yo no lo marco, la confianza yo se las di, la permanencia yo la marco. ¿Puede haber cambios?, sin duda. Y siempre están abiertos.