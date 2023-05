¿Quién hereda el imperio de Logan Roy? El final de Succession explicado

Tras cuatro temporadas y 39 capítulos, la serie Succession finalmente dio a conocer el nombre del sucesor de Logan Roy (Brian Cox), el líder del imperio de medios audiovisuales Waystar Roco.

La historia, que cuenta la vida de la familia Roy, gira en torno a un magnate y sus cuatro hijos, quienes están al frente de una empresa que lidera varios medios de entretenimiento a nivel mundial y cómo cada uno de ellos, ante el inminente cambio jerárquico, buscará ser el elegido como el siguiente al mando.

Ganadora de 13 premios Emmy, Succession llegó a su capítulo final este pasado domingo, con la cuarta temporada y para deleite de los fans, el desenlace fue una completa sorpresa para todos.

Al comienzo de la historia, Logan Roy le informa a sus hijos que contrario a lo que esperaban, estará al frente de su compañía por más años a pesar de la enfermedad que padece, lo que comienza una guerra familiar, pues ven abierta la posibilidad de que, en el futuro, los elija como su reemplazo. Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook) y Connor (Alan Ruck) son los nombres de los cuatro hijos, quienes en el capítulo 10 de la cuarta entrega tienen un inesperado final.

ALERTA DE SPOILER

Resulta que a pesar de que en los capítulos anteriores se postulaba a Shiv, quien al comienzo estaba involucrada en la política, como la heredera del trono, el elegido es Tom Wambsgans, el yerno del magnate.

Tanto para la familia Roy, en la ficción, como para los fans de esta serie de HBO Max, resultó una decisión impredecible que solo terminó consolidando la maestría de esta historia creada por Jesse Armstrong.

Tom, quien es interpretado por el actor británico David Macfadyen, pasa de creer que será despedido a darse cuenta de que es el elegido no consanguíneo para convertirse en el CEO del conglomerado. El propio actor dijo en una entrevista con Vanity Fair que al conocer el veredicto en el guion trató de no entusiasmarse, pues era difícil de asimilar y estaba bajo probabilidad de cambio.

"Me pareció algo bastante limpio", dijo Macfadyen"

"No creo que Tom lo planeara en absoluto. No creo que fuera lo que racionalmente pensó que le pasaría, le preocupaba, sobre todo que no le despidieran", reflexiona el actor.

Al frente de la compañía queda el CEO multimillonario de tecnología Lukas Matsson (Alexander Skarsgard), quien por azares del destino termina convirtiéndose en el dueño de la compañía y quien de hecho nombra a Tom como su aliado.

Entre otras sorpresas del capítulo llamado "Con los ojos abiertos" la misma Shiv, quien en temporadas pasadas había humillado a su esposo Tom, ahora vota a favor de que él tome el poder, claro, con intereses propios detrás.