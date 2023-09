¿Quién es Usher y por qué se presentará en el Super Bowl LVIII?

Este domingo se reveló que Usher será el encargado del espectáculo de medio tiempo de la edición número 57 del Super Bowl; el artista tomará el codiciado lugar en la NFL que este año tuvo Rihanna.

Luego de varias especulaciones sobre artistas que se encargarían de presentarse en uno de los escenarios más importantes para cualquier artista, en donde sonaron nombres como Miley Cyrus, Harry Styles y The Killers; finalmente fue Usher el elegido.

En redes sociales se ha desatado un debate, principalmente de parte de las nuevas generaciones, pues si bien Usher es una leyenda de la música, su éxito ocurrió principalmente a finales de los años 90, toda la década de los 2000 y principios de los años 2010; por lo que no es extraño que personas jóvenes desconozcan al artista.

A continuación, te contamos un poco más sobre este cantante y bailarín estadounidense.

¿Quién es Usher?

Usher Raymond IV nació el 14 de octubre de 1978, está por cumplir 45 años, en Dallas, Texas.

Se ha desempeñado principalmente como cantante y bailarín, aunque también ha tenido apariciones en algunas producciones de cine y televisión.

Aunque lanzó su primer álbum de estudio homónimo en 1994, no sería hasta finales de los 90, con su disco My Way que alcanzó la fama internacional. De este trabajo se desprendieron éxitos como You Make Me Wanna.. y My Way.

Sus siguientes trabajos fueron todavía más exitosos con el álbum 8701 (2001), el cual consiguió dos sencillos número uno: U Remind Me y U Got it Bad.

Sin embargo, es con su álbum Confessions del año 2004, el cual hizo despuntar a nivel global al artista gracias al éxito Yeah!, lo que lo hizo uno de los artistas con mejores ventas de los años 2000.

Sus siguientes discos Here I Stand (2008) y Raymond v. Raymond (2010), ambos fueron éxitos en ventas, con sencillos mundialmente conocidos como Love in this club y DJ Got Us Falling in Love con Pitbull.

Los últimos trabajos de su carrera, Looking 4 Myself (2014) y Hard II Love (2016), recibieron menor atención mediática, aunque desprendieron éxitos importantes como Scream y Climax.

En varias ocasiones Usher ha sido nombrado como "Rey del R&B", y es que no solamente es un artista con grandes ventas, se estiman más de 80 millones de discos vendidos en su carrera; sino que también su talento y desempeño escénico lo hacen único, su voz y habilidad para el baile lo han comparado con Michael Jackson.

La revista Billboard lo nombró en 2009 como el segundo artista más exitoso de la década.

También es considerado como uno de los galanes más codiciados, considerado como un sex symbol y tiene su propia estrella en el paseo de la Fama en Hollywood.

En cuanto a la actuación, ha aparecido en películas como The Faculty (1998), Burden (2018) y Bad Hair (2020). Ha sido coah del reality The Voice.

Cabe señalar que Usher se presentó en el Super Bowl XLV en 2011, cuando fue invitado especial durante el show de The Black Eyed Peas.

JUSTIN BIEBER

Otro de los triunfos de Usher, es el haber estado detrás del estrellato de Justin Bieber, a quien en conjunto al manager Scooter Braun, firmó para grabar su primer álbum; algo que resultó todo un éxito.

Usher es propietario de la disquera RBMG, la cual, en conjunto con Schoolboy Records y actualmente Def Jam; se han encargado de los lanzamientos de Bieber, en donde se incluyen los álbumes Purpose (2015), Justice (2021) y Believe (2012).