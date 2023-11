¿Quién es Tate McRae, la nueva sensación de la música pop?

La radio y los servicios de "streaming" como Spotify y Amazon Music encontraron a una nueva figura de la música a la que hay que prestar atención, pues promete ser la estrella máxima del pop: Tate McRae.

¿Quién es Tate McRae?

Tate Rosner McRae, conocida solo Tate McRae, es una cantante, bailarina y actriz de 20 años de edad, que ganó popularidad tras ser la primera finalista canadiense del show So You Think You Can Dance.

Luego de que su canción One Day ganó popularidad en YouTube, llamó la atención de la disquera RCA Records, lo que le dio la oportunidad de grabar el EP All the things I never said (2020). En 2021 se hizo una estrella internacional con el tema You Broke Me First, de su segundo EP Too Young to Be Sad, aunque de pronto pareciera que iba a ser una “one hit wonder”.

En el año 2022 lanzó su álbum debut, I Used to Think I Could Fly, del cual se popularizó el tema She’s All I Wanna Be, una canción de estilo pop rock.

Este 2023 su vida ha dado un cambio por completo, pues presentó el sencillo Greedy, en el que son notorias las influencias del pop que se hacía en los inicios del 2000, su video musical está lleno de coreografías y a nivel sonoro recuerda a lo que hacían Britney Spears y Christina Aguilera en sus inicios.

Con Greedy se ha posicionado en los primeros lugares de los charts de popularidad de todo el mundo, dominando también el Spotify Global 200. Este tema es el primer sencillo de su próximo álbum Think Later, el segundo sencillo ya está disponible, lleva por nombre Exes y supone convertirse en todo un fenómeno al igual que Greedy.