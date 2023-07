¿Quién es Samy Rivers, streamer mexicana que se encuentra envuelta en la polémica?

El sobrenombre Rivers ha sonado mucho en los últimos días debido a la pelea que se disputaron la mexicana Samy Rivera, conocida como Rivers, y la española Marina Rivera, conocida como La Rivers durante La Velada del Año 3.

La polémica se generó luego del triunfo de la pelea se lo llevó la española, mientras que los internautas, e incluso algunas streamers, consideraron que quien había tenido un mejor desempeño fue la mexicana, Samy Rivers.

La connacional tomó sus redes sociales para agradecer el apoyo de la gente, aunque reconoció que tenía un "sentimiento agridulce" por el resultado de pelea con Marina Rivers: "no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo".

Fueron varios los comentarios de apoyo que recibió tras el combate, al que los usuarios apodaron "La Robada del Año", aunque reconoció que también hubo malas opiniones e incluso ataques xenófobos en el estadio de Madrid, España, donde se celebró el combate.

"Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. La gente es una mierda, pero es una mierda para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tú no tienes la culpa @_riverss_, pero tampoco yo. Disfruta de tu victoria, que ambas sabemos todo el esfuerzo y dedicación que esto toma y lo hiciste increíble", escribió.

¿Quién es Samy Rivers?

Rivers es sólo el sobrenombre por el que es mundialmente conocida, su nombre real es Samantha Treviño Rivera y es una de las streamers mexicanas más populares de todo el Internet.

Nacida en Nuevo León y con 25 años se ha coronado en plataformas como Twitch, Instagram y YouTube, ésta última donde inició sus transmisiones en directo.

Su afición por Las Chivas de Guadalajara la llevó a convertirse en una de las presidentas de los clubes de futbol de la Kings League, torneo creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Rivers es la presidenta de Pio FC, tras ser invitada por el exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira, Gerard Piqué, para participar en la liga, donde también están el Kun Agüero, entre otros.

En su cuenta de Twitch se describe como "gamer de closet (ya no tanto), cod warzone y otros juegos que no requieren talento". En dicha plataforma cuenta con 4.3 millones de suscriptores. Mientras que en Instagram supera los 5.4 millones de seguidores y en YouTube los 2.69 millones.