¿Quién es Reneé Rapp, la estrella pop que dará vida a Regina George en Mean Girls: The Musical?

El icónico personaje de Regina George de la película Mean Girls (2004), volverá a la gran pantalla, aunque esta vez no será Rachel McAdams quien la interprete, sino que una nueva actriz dará vida a la "Queen Bee" en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, Mean Girls: The Musical.

La nueva cinta está basada en el musical que creo Tina Fey, la guionista de la cinta original, y quien de hecho dio vida al personaje de la maestra, la señorita Norbury. Pero eso no es todo, pues Tina regresa como guionista y actriz de esta nueva película que dirigen Arturo Perez Jr. y Samantha Jayne.

Algo que hizo memorable a la película original de Mean Girls fue su elenco, pues estaba conformada por estrellas juveniles que marcaron a toda una generación como Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried.

Ahora, es momento de dar la bienvenida a nuevos talentos de Hollywood.

Hay mucha expectativa sobre quienes serán los protagonistas de esta nueva entrega musical, pues no solamente deben tener talento actuando, sino también cantando y bailando.

Uno de los retos más difíciles de esta cinta era encontrar a la perfecta Regiona George, por lo que recurrieron a la cantante y actriz, Reneé Rapp, quien ya interpretó al personaje en la versión de Broadway.

Pero, ¿quién es Reneé Rapp?, a continuación te contamos sobre su carrera.

Reneé Jane Rapp es una actriz y cantante estadounidense, de 23 años de edad, quien inició su carrera en el teatro musical en la obra Spring Awakening en el año 2018. Sin embargo, alcanzó el reconocimiento tras interpretar a Regina George en Broadway en el año 2019, en donde encantó con su actuación.

Dio el salto a la pantalla chica tras formar parte del elenco de la serie The Sex Lives of College Girls de HBO Max, la cual se estrenó en 2021, siendo protagonista en las primeras dos temporadas, aunque luego su personaje se convirtió en secundario a partir de la tercera entrega.

En cuanto a la música, Reneé se ha convertido en una de las promesas musicales del pop tras firmar con la disquera Interscope Records. En el año 2022 lanzó su EP debut, Everything to Everyone, el cual incluye temas como In the Kitchen y Too Well.

En agosto del 2023 lanzó su álbum debut que incluye los éxitos Snow Angel y el viral Pretty Girls. Gracias a su sonido pop rock ha alcanzado notoriedad en la industria, pues ya recibió sus dos primeras nominaciones a los MTV Video Music Awards 2023 en las categorías de Best New Artist y Push Performance of the Year.

¿Quiénes serán las otras protagonistas?

Angourie Rice será Cady Heron

Bebe Wood será Gretchen Wieners

Avantika Vandanapu será Karen Smith

¿Cuándo se estrena Mean Girls: The Musical?

La nueva cinta musical de Chicas Pesadas llegará a México el 11 de enero del 2024.