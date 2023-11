El 16 de noviembre regresa a las salas de cines la franquicia de Juegos del Hambre creada por Suzanne Collins, ahora en formato de precuela con la cinta Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, basada en el libro del mismo nombre.

Esta nueva entrega promete mucho, pues traslada al espectador al pasado, muchos años antes de que Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se convirtiera en el Sinsajo y liberara a Panem.

Ahora, un nuevo elenco de jóvenes estrellas se robará la pantalla.

A continuación te presentamos quién es quién en Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes:

Rachel Zegler- Lucy Gat Barid

Tributo del Distrito 12 que forma una conexión con Coriolanus y miembro de Covey, un grupo de músicos ambulantes.

Hunter Schafer- Tigris Snow

Prima y confidente de Coriolanus y su asesora.

Tom Blyth- Coriolanus "Coryo" Snow (Presidente Snow)

Mentor de los próximos Juegos del Hambre (edición 10) y futuro presidente de Panem.

Josh Andres Rivera- Sejanus Plinth

Un amigo cercano de Snow y mentor de un tributo del Distrito 2.

Jason Schwartzman- Lucretius "Lucky" Flickerman

Presentador de televisión de la edición 10 de los Juegos del Hambre y antepasado de Caesar Flickerman, quien se encargó de presentar ediciones posteriores de Juegos del Hambre.

Peter Dinklage- Casca Highbottom

Decano de la Academia y co-creador de Los Juegos del Hambre.

Viola Davis- Dra. Volumnia Gaul

Creadora principal de los décimos Juegos del Hambre